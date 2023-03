Matilde Gioli torna single. La storia con Alessandro Marcucci è giunta al capolinea. Nessuna conferma ufficiale per ora dai diretti interessati, ma gli indizi social non sembrano lasciare spazio a interpretazioni. Lui, nella vita istruttore di equitazione, ha cancellato tutte le loro foto insieme da Instagram. Poiché è difficile ipotizzare un improvviso bisogno di privacy, è più che probabile che dietro questa mossa ci sia un addio. Anche sul profilo dell’attrice, non c’è traccia del suo (ex?) fidanzato.

La storia tra Matilde Gioli e Alessandro Marcucci

La relazione era stata ufficializzata dalla Gioli, sempre via Instagram, lo scorso febbraio: “Sento per questo ragazzo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. E niente, volevo dirlo a gran voce. Ti amo Alessandro”, aveva scritto a commento di una foto di coppia. La relazione, in realtà, era iniziata qualche mese prima dell’annuncio via social.

A farli conoscere era stata la comune passione per l’equitazione, come la stessa attrice aveva raccontato, nell’aprile 2022, a Vanity Fair: “L’anno scorso, mentre giravo Doc a Roma, un weekend ero troppo stanca per tornare a Milano dal mio cavallo Fuego, ma volevo comunque montare. Così su Google ho cercato: passeggiate a cavallo Roma. E il primo risultato era: a cavallo con Ale. Mi sono presentata lì sola come un carciofo e non sono più andata via”.

Vita di coppia tra voglia di maternità e matrimonio.

Sempre a Vanity Matilde aveva confessato: “Mi piacerebbe tanto. Io ogni tanto gliela butto lì. Ma lui è della Vergine, meno irruento di me, e prima di prendere decisioni importanti deve sentirsi sicuro. Come con i cavalli: ti abitui a fidarti piano piano, perché gli esseri possono essere imprevedibili”. I due non escludevano la possibilità di diventare genitori. “Vorrei averne con lui. Ho sempre avuto forte il desiderio di maternità, ma con lui è la prima volta che ho la sensazione di essere pronta”. Ma, a oggi, le cose sembrano avere preso un’altra direzione.