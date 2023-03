Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano: “Differenze inconciliabili”

Elisabetta Canalis e Brian Perri divorziano. L’addio tra l’ex velina e il chirurgo americano è stato ufficializzato dalla coppia, dopo che da mesi si vociferava di una loro crisi. Secondo il sito del Tgcom24, i due avrebbe chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, nata sette anni fa.

La showgirl non avrebbe avanzato nessuna richiesta di mantenimento. Per il momento, Elisabetta Canalis non tornerà a vivere in Italia. Proseguirà la sua vita a Los Angeles, probabilmente per permettere alla figlia di vedere periodicamente il padre. Vivrebbero però già in case separate. Non sembra un caso a questo punto che in questi giorni la mamma di Elisabetta sia volata in America dalla Sardegna per starle accanto in un momento così delicato.

Le nozze tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

I due si erano incontrati per la prima volta nel 2013 a una party. Lei era salita alla ribalta delle cronache rosa per le sue storie d’amore con Christian Vieri e quella con George Clooney. Per Brian si era poi trasferita negli Usa. Nel 2014, il dramma di un aborto spontaneo. Qualche mese più tardi si sono sposati e nel settembre 2015 hanno dato il benvenuto alla piccola Skyler Eva.

”Ho sempre sognato il matrimonio, ma mi sono presa solo parecchio tempo per decidere. Con Brian ho capito istintivamente che sarebbe stato l’uomo per sempre. Ora saremo sempre in ‘due’ e ‘noi’ sostituirà la parola ‘io’, è una grande responsabilità”, aveva raccontato la showgirl in occasione delle nozze.

Un nuovo amore per l’ex velina?

Nelle scorse settimane, durante la Milano Fashion Week, Elisabetta è stata fotografata dal settimanale Chi insieme al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, detto “Iceman”. Dopo una cena insieme, i due sono entrati nello stesso palazzo, dove sono rimasti per ore. Questo sembrerebbe testimoniare la nascita di un nuovo amore, o quantomeno una frequentazione. Al momento, nessuna conferma da parte della diretta interessata.