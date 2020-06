“Saranno dieci anni che non ho questo peso”. Elettra Lamborghini si vede molto dimagrita negli ultimi mesi e lei stessa è molto stupita di questo.

In alcune stories su Instagram, Elettra Lamborghini racconta ai suoi fan di essere molto dimagrita per via dello stress per le nozze con Afrojack. Per lei questa è una novità visto che prima, anche sotto stress, tendeva ad ingrassare.

L’ereditiera non riesce quasi a crederci, e si chiede come sia possibile visto che non le è mai successo di perdere tanto peso, nemmeno nei periodi di stress.

Elettra Lamborghini, 26 anni, è alle prese con i preparativi del suo matrimonio. Il prossimo settembre si sposerà con Afrojack.

La coppia ha già scelto la location e l’abito da sposa. In particolare, quest’ultimo le è stato consigliato dal popolare wedding planner Enzo Miccio, che sta progettando tutto il matrimonio.

A quanto pare però tutti i preparativi le stanno provocando un po’ di ansia e questo ha portato Elettra Lamborghini a dimagrire parecchio.

E dire che non sembra che l’ereditiera si sia messa a dieta ferrea. In una storia ha raccontato:

“Ho ancora la prova del nove che ieri sera ho mangiato il gelato. Non mi è mai successa una cosa del genere, che io dimagrissi”.

Poi aggiunge:

“Non ero a questo peso da una decina di anni. Boh, non so cosa dire, sono basita francamente”.

Elettra Lamborghini ci pensa un po’ su e poi spiega:

“Sono arrivata alla conclusione che deve essere lo stress del mio matrimonio, però di solito quando sono stressata prendo peso…non lo so”.

Insomma, sembra proprio che la causa del suo dimagrimento sia lo stress da matrimonio. Dopotutto non è la prima volta che accade. Sono tantissime le ragazze in attesa di sposarsi che tendono a dimagrire per l’ansia e lo stress del grande evento.