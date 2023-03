Nessun accordo per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, tra i due sarebbe saltato l’accordo e ora dovranno scontrarsi in Tribunale. Secondo indiscrezioni, dopo mesi di trattative l’accordo non si è raggiunto e i rispettivi avvocati nemmeno si parlerebbero più. Nel frattempo, Ilary e Francesco stanno vivendo nuovi amori con i rispettivi partner, Noemi Bocchi e Bastian Muller.

Dopo mesi e mesi di trattative non sembra esserci una soluzione per una separazione consensuale e ora Totti e Ilary potrebbero scontrarsi in tribunale. Come si legge sul Corriere della Sera, gli avvocati di entrambi (Antonio Conte per lui e Alessandro Simeone per lei).

Dopotutto, la questione sarebbe complessa visto anche che Ilary Blasi avrebbe in programma un “contratto milionario” con l’Isola dei Famosi, mentre Totti non ha più entrate fisse. Secondo indiscrezioni, in ballo ci sarebbe l’assegnazione della villa dell’Eur, dove Ilary ora vive con i figli, e anche e soprattutto l’affidamento dei figli.

Come spiega il Corriere, infatti, “se è scontato che Isobel starà con la mamma, non lo è altrettanto per Cristian e Chanel”. I due infatti sono più grandi, e potrebbero decidere di vivere con il papà.

La prima udienza sarebbe fissata per il 14 marzo e, sempre secondo alcune indiscrezioni, nessuno dei due avrebbe tentato il rinvio. A quanto pare, ai due aspettano almeno due anni di battaglia in tribunale.

Nuovi amori per entrambi

Nel frattempo, Ilary e Totti stanno vivendo i loro nuovi amori, lui con Noemi Bocchi con cui si trova in montagna insieme alle figlie Isobel e Chanel, lei insieme al nuovo fidanzato Bastian Muller.