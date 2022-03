IN CUCINA CON LADYBLITZ

Profumato ed intrigante, questo risotto con barbabietola rossa e gorgonzola conquista al primo assaggio per la sua delicata bontà.

Semplice e veloce da fare, con le normali barbabietole o “rape” rosse vendute già cotte, sempre disponibili e dalle numerose proprietà benefiche. Il segreto per un’ottima riuscita è quello di osservare le quantità indicate!

Ricetta di Piero Benigni

Ingredienti per 2 persone

160 g riso Carnaroli

180 g barbabietole (rosse, già cotte)

75 g salsiccia

30 g gorgonzola (dolce)

30 g parmigiano

15 g burro

1 scalogno

2 cucchiai olio di oliva

1 litro brodo vegetale

1 bicchiere vino bianco secco

q.b. paprika (aggiunta a piacere)

Procedimento

Preparare un litro o poco più di brodo vegetale perfettamente salato e mantenerlo sul fuoco affinché mantenga un dolce bollore fino a quando inizierete a tirare il risotto. Fare a dadini minuti la barbabietola e tritare finemente lo scalogno. Disfare la salsiccia con la forchetta. Pesare e tenere pronti riso, vino, burro, parmigiano e gorgonzola.

Mettere lo scalogno a soffriggere in una casseruola con 2 cucchiai di olio di oliva, rimestare spesso facendo attenzione che non si bruci. Dopo 5 minuti aggiungere la salsiccia, mescolare e fare cuocere per altri 5 minuti.

Aggiungere il riso, alzare la fiamma e farlo tostare per circa 3 minuti, fino a quando non avrà un aspetto perlaceo. Versare il vino, farlo sfumare ed assorbire completamente.

Quando il vino sarà evaporato completamente, aggiungere un mestolo di brodo bollente e la barbabietola a dadini. Rimestare, fare prendere il bollore e poi regolare i fuochi, in modo che brodo e risotto sobbollano dolcemente: così dovranno essere per tutta la cottura. Mescolare spesso e man mano che il brodo verrà assorbito, versarne un altro mestolo.

Proseguire così, versando un nuovo mestolo di brodo solo quando quello precedente è stato assorbito del tutto, fino a fine cottura ma con il riso ancora al dente. Il Carnaroli cuoce in circa 16 minuti dall’aggiunta del primo brodo.

Cercare di arrivare a fine cottura con il riso abbastanza asciutto, spegnere la fiamma, aggiungere il burro e i formaggi, mescolare e mantecare per bene, quindi coprire e far riposare per 3 minuti. Scoprire, mescolare e valutare se il risotto è abbastanza morbido e cremoso, aggiungendo, se necessario, poco brodo.

Servire subito spolverando con altro parmigiano e un po’ di paprica dolce o piccante a seconda dei gusti. Ci sta d’incanto!

Questo risotto si conserva 2 giorni in frigo dentro un contenitore chiuso o si può tenere in freezer per un massimo di 3 mesi.

In collaborazione con il Gruppo Facebook “Quelli che non solo dolci”

Chi è Piero Benigni



Piero Benigni, toscano di Arezzo, è un libero professionista con la passione per la cucina, tanto da aprire un suo blog su Giallo Zafferano “La Cucina di Piero” e una pagina Facebook seguita da quasi novemila persone.

Dove potete trovare le ricette di Piero:

Il Blog: https://blog.giallozafferano.it/pierobenigni/

Pagina Facebook : https://www.facebook.com/cucinadipiero/

