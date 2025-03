Per chi desidera scoprire nuovi sapori o semplicemente concedersi una pausa gustosa

Nel cuore elegante di Roma, nel Rione Ludovisi a pochi passi da Via Veneto, c’è una piccola pizzeria al taglio che racconta ogni giorno una grande storia fatta di passione, semplicità e gusto: La Sora Pizza, fondata nel 1940 e considerata una delle pizzerie al taglio più antiche di Roma.

Dietro il bancone, con le mani in pasta e il sorriso sincero, ci sono Andrea e Raffaella. Lui pizzaiolo appassionato, lei sempre sorridente e instancabile nel creare un’atmosfera accogliente e familiare. Insieme formano una squadra affiatata che mette amore in ogni trancio, cura in ogni dettaglio, attenzione in ogni impasto

Un laboratorio artigianale dove nasce la magia

La pizza di La Sora Pizza non è solo buona: è fatta con il cuore. L’impasto, frutto di una lievitazione naturale di 72 ore e realizzato con farine di prima qualità, dà vita a una base sottile, morbida ma friabile, leggera e altamente digeribile. La sensazione che si ha al primo morso è quella di qualcosa di semplice e autentico, ma allo stesso tempo sorprendente.



Specialità da Non Perdere

La pizzeria offre una vasta gamma di pizze in teglia, tutte riccamente condite con ingredienti freschi e selezionati. Tra le proposte più amate spiccano:

– Pizza con pomodorini Pachino, pesto, mozzarella di bufala e basilico: un’esplosione di profumi e colori che conquista al primo sguardo e al primo assaggio.

– Pizza ripiena con porchetta di Ariccia: una celebrazione dei sapori laziali, dove una saporita pizza bianca dorata viene farcita con generose fette di porchetta di Ariccia, con il suo aroma speziato e la carne tenera.

– Pizza Nduja e gorgonzola: un’esplosione di gusto per chi ama i sapori decisi e di carattere.

– Pizzottelle: piccoli panini di pizza farciti, croccanti fuori e soffici dentro, una vera delizia per una pausa pranzo sfiziosa.

– Calzotelli: una reinterpretazione del classico calzone, offerto in una variante gustosa e originale da gustare in ogni momento della giornata.

Ogni proposta nasce nel piccolo laboratorio come un gesto d’amore verso chi entra, con il desiderio di offrire un’esperienza genuina e golosa.

La Sora Pizza è una di quelle realtà romane che si tramandano con il passaparola, che si scoprono quasi per caso… e poi non si lasciano più. È il posto dove torni quando hai voglia di sentirti a casa, anche solo per il tempo di un morso. È quel trancio di pizza che ti resta nel cuore, oltre che sul palato.

Indirizzo: Via Puglie, 9, 00187 Roma

Telefono: 06 4555 2560

Orari di Apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00

