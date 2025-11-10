La Sicilia svela il suo tesoro nascosto: i Biscotti di San Martino sono una meraviglia

La Sicilia è una terra di sapori e di leggende, che nasconde tra spiagge e colline, segreti antichi e ricette inaspettatamente deliziose.

Ci sono sapori che raccontano storie, tradizioni che si tramandano attraverso gesti semplici e ingredienti capaci di evocare ricordi lontani. Ogni dolce ha un’origine che parla di festa, di condivisione e di quel legame profondo tra cucina e memoria popolare.

La preparazione di un dessert tipico è un rito che coinvolge tutti i sensi, un momento in cui il tempo rallenta e si riscopre il piacere della tradizione. Quando la ricetta è legata a una celebrazione, allora il gesto assume un significato più ampio, diventando parte di un patrimonio culturale vivo.

I biscotti di San Martino sono dolcetti siciliani preparati l’11 novembre, in onore del santo di Tours, patrono della solidarietà e dell’autunno. Si tratta di spirali morbide e golose, realizzate con un impasto profumato a base di farina, zucchero, cannella, anice nero, lievito e strutto.

Gli ingredienti devono essere di ottima qualità, perché solo così si ottiene un equilibrio perfetto tra profumi, consistenze e sapori come tradizione comanda. I biscotti di San Martino si conservano in frigorifero per un giorno al massimo, mantenendo intatta la loro fragranza e cremosità.

Ingredienti per l’impasto:

500 g di farina 00

150 g di zucchero

100 g di strutto

10 g di lievito di birra fresco

5 g di cannella

5 g di semi di anice nero

200 ml di acqua

1 pizzico di sale

Per la farcitura:

500 g di ricotta di pecora

150 g di zucchero a velo

100 g di gocce di cioccolato fondente

Cannella q.b.

Per la bagna:

100 ml di Marsala

50 ml di acqua

Preparazione

La lavorazione prevede una lievitazione lunga, circa tre ore e mezza, che garantisce una consistenza soffice e una doratura uniforme in cottura. Dopo la prima lievitazione, l’impasto viene diviso, modellato in cordoncini e arrotolato a chiocciola, poi lasciato riposare prima di andare in forno.

I biscotti si cuociono in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti, fino a ottenere una superficie dorata e fragrante. Una volta raffreddati, si tagliano a metà e si spennellano con la bagna al Marsala, che ne esalta il profumo e la morbidezza.

La farcitura si distribuisce con sac à poche, usando una crema di ricotta ben scolata, zucchero a velo, cannella e gocce di cioccolato fondente. Infine, dopo aver farcito la base, si richiude con la calotta del biscotto e si completa con una spolverata generosa di zucchero a velo.