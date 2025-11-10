La Sicilia svela il suo tesoro nascosto: i Biscotti di San Martino sono una meraviglia

La Sicilia è una terra di sapori e di leggende, che nasconde tra spiagge e colline, segreti antichi e ricette inaspettatamente deliziose.
Ci sono sapori che raccontano storie, tradizioni che si tramandano attraverso gesti semplici e ingredienti capaci di evocare ricordi lontani. Ogni dolce ha un’origine che parla di festa, di condivisione e di quel legame profondo tra cucina e memoria popolare.
La preparazione di un dessert tipico è un rito che coinvolge tutti i sensi, un momento in cui il tempo rallenta e si riscopre il piacere della tradizione. Quando la ricetta è legata a una celebrazione, allora il gesto assume un significato più ampio, diventando parte di un patrimonio culturale vivo.
I biscotti di San Martino sono dolcetti siciliani preparati l’11 novembre, in onore del santo di Tours, patrono della solidarietà e dell’autunno. Si tratta di spirali morbide e golose, realizzate con un impasto profumato a base di farina, zucchero, cannella, anice nero, lievito e strutto.
Gli ingredienti devono essere di ottima qualità, perché solo così si ottiene un equilibrio perfetto tra profumi, consistenze e sapori come tradizione comanda. I biscotti di San Martino si conservano in frigorifero per un giorno al massimo, mantenendo intatta la loro fragranza e cremosità.
Ingredienti per l’impasto:
- 500 g di farina 00
- 150 g di zucchero
- 100 g di strutto
- 10 g di lievito di birra fresco
- 5 g di cannella
- 5 g di semi di anice nero
- 200 ml di acqua
- 1 pizzico di sale
Per la farcitura:
- 500 g di ricotta di pecora
- 150 g di zucchero a velo
- 100 g di gocce di cioccolato fondente
- Cannella q.b.
Per la bagna:
- 100 ml di Marsala
- 50 ml di acqua
Preparazione
La lavorazione prevede una lievitazione lunga, circa tre ore e mezza, che garantisce una consistenza soffice e una doratura uniforme in cottura. Dopo la prima lievitazione, l’impasto viene diviso, modellato in cordoncini e arrotolato a chiocciola, poi lasciato riposare prima di andare in forno.
I biscotti si cuociono in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 25 minuti, fino a ottenere una superficie dorata e fragrante. Una volta raffreddati, si tagliano a metà e si spennellano con la bagna al Marsala, che ne esalta il profumo e la morbidezza.
La farcitura si distribuisce con sac à poche, usando una crema di ricotta ben scolata, zucchero a velo, cannella e gocce di cioccolato fondente. Infine, dopo aver farcito la base, si richiude con la calotta del biscotto e si completa con una spolverata generosa di zucchero a velo.