Gnocchi con pesto di noci e ricotta: li prepari in 15 minuti e con meno di 10 euro mangia tutta la famiglia

La cucina italiana continua a valorizzare la tradizione con un tocco di semplicità e gusto, e tra i piatti più amati spiccano gli gnocchi, una preparazione versatile e apprezzata in tutto il paese. Oggi vi proponiamo una ricetta pratica e veloce per gustare degli gnocchi con pesto di noci e ricotta, un piatto che si prepara in appena 15 minuti e con una spesa inferiore ai 10 euro, ideale per soddisfare tutta la famiglia senza rinunciare al sapore.

Gli gnocchi rappresentano una delle specialità più radicate nella tradizione culinaria italiana, amati per la loro morbidezza e capacità di sposarsi con una vasta gamma di condimenti. Il pesto di noci, meno noto rispetto al classico pesto genovese, è un’alternativa gustosa e ricca di nutrienti, perfetta per chi cerca un sapore più delicato ma altrettanto avvolgente. La ricotta, ingrediente fresco e cremoso, completa il condimento donando morbidezza e un leggero contrasto al palato.

La ricetta prevede pochi passaggi: si frullano le noci insieme a olio extravergine d’oliva, parmigiano grattugiato, aglio e qualche foglia di basilico per ottenere un pesto cremoso. Successivamente, si amalgama il pesto con la ricotta per rendere la salsa più vellutata. Nel frattempo, gli gnocchi freschi vengono lessati in acqua bollente salata e poi saltati in padella con il condimento.

Un piatto economico e adatto a tutta la famiglia

L’aspetto più interessante di questa preparazione è la sua economicità: con un budget contenuto si può portare in tavola un primo piatto ricco di sapore e nutrizione. Gli ingredienti sono facilmente reperibili nelle comuni botteghe o supermercati italiani, rendendo questa ricetta accessibile a tutti. Inoltre, la rapidità della preparazione – circa 15 minuti – la rende perfetta per chi ha poco tempo ma desidera comunque un pasto casalingo e genuino.

Questa combinazione di gnocchi con pesto di noci e ricotta è particolarmente apprezzata anche per la sua versatilità: può essere arricchita con erbe aromatiche fresche o una spolverata di pepe nero per un tocco in più, oppure adattata a vari gusti familiari senza difficoltà.

Con questa ricetta si conferma come la cucina italiana sappia unire tradizione, sapore e praticità, offrendo soluzioni di qualità anche nelle giornate più frenetiche, senza rinunciare al piacere di un piatto fatto in casa.