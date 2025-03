Dal 23 al 26 marzo, alla Fiera di Roma, un viaggio tra sapori, innovazione e artigiani del gusto

Domenica ho avuto il piacere – e la golosa curiosità – di esplorare Expocook 2025 , la manifestazione dedicata alla ristorazione e all’hotellerie che quest’anno, dopo otto edizioni a Palermo, ha scelto la Fiera di Roma per la sua prima volta nella Capitale.

Un debutto con i fiocchi, tra grandi chef, showcooking stellati, degustazioni, masterclass e tanti espositori e aziende del settore food & drinks. Ma la buona notizia è che fino a martedì 26 marzo c’è ancora tanto da vedere, da scoprire, da assaggiare.

Passeggiando tra i padiglioni 5 e 6 di Expocook 2025 (oltre 25.000 metri quadri e tantissime aziende presenti), vi troverete immersi in un percorso multisensoriale fatto di sapori, tecnologie e racconti. Ci sono showcooking da non perdere , firmati da chef come Mauro Uliassi, Ernesto Iaccarino, Giuseppe Di Iorio, Andrea Pasqualucci e tanti altri protagonisti della cucina d’autore.

C’è lo spazio Pizza&Spirits , con gare e dimostrazioni spettacolari — e sì, anche l’inconfondibile tocco del maestro Gabriele Bonci.

E poi la Mixology , i talk, le masterclass del Gambero Rosso , il cake design e la solidarietà con la partecipazione della onlus Donna Donna , che ha scelto la pasta come simbolo del buon cibo e della buona vita.

COSA MI HA COLPITO

Ma torniamo a noi. Tra i tantissimi stand di Expocook 2025, tutti ricchi di stimoli, ne ho scoperti alcuni che voglio assolutamente segnalarvi — piccole e grandi eccellenze, dietro le quali ci sono volti, passione e idee originali.

Parto con il simpaticissimo Vito Laudicina , anima dell’azienda omonima e creatore di CondiAroma33 , il balsamico siciliano, che nulla ha da invidiare ai grandi nomi modenesi. Con orgoglio, Vito vi farà degustare il frutto di 41 anni di ricerca : un condimento invecchiato con metodo Soleras ( lo stesso del Marsala), profumato, naturale, elegante. Assolutamente da provare.

www.condiaroma33.it

Poi c’è l’azienda Petrucci , che con il suo Quercetto – Shiitake d’autore , coltivato ad Ariccia, porta in fiera un fungo non solo buono, ma anche ricco di virtù per la salute. Delicato e persistente nel gusto, lo shiitake viene proposto fresco, secco o congelato , pronto per essere protagonista in mille ricette: dalle zuppe ai risotti, fino alla griglia con olio e aglio.

www.boscomar.it

​

Tra le scoperte più profumate (e “spiritose”) c’è il sorprendente Etna Spritz , il Bitter tutto siciliano a base di Arancia Rossa di Sicilia IGP , perfetto per creare uno spritz agrumato e naturale al 100% che racconta, in un sorso, l’essenza dell’isola. Se vi capita di passare, lasciatevi tentare!

www.amarodelletna.it

E infine, una tappa che definire “golosa” è riduttiva: quella da Fritti Gourmet , dove mi sono concessa una degustazione in sei atti , tutti fritti e tutti da sogno. Dal pacchero ripieno di guancia brasata alla trippa alla romana fritta con riduzione di pecorino e mentuccia , passando per il supplì al ragù di scottona , il tonnarello alla carbonara , l’uovo sodo al casatiello su letto di cicoria fritta e chiudendo con la ciambellina al Vin Santo e mandorle . Un vero viaggio nel gusto, firmato da un laboratorio artigianale che fa della friggitoria un’arte alta e personalizzabile.

www.frittigourmet.it

Info

Expocook continua fino al 26 marzo , con ingresso gratuito (previa registrazione online), per chiunque voglia immergersi in un mondo di sapori, idee, incontri e — perché no — anche belle storie da portarsi a casa. Se siete curiosi, golosi o appassionati del settore, non perdetelo .

Fiera di Roma – Via Portuense 1645

Dalle 10:00 alle 18:00

Registrazione gratuita su: www.expocook.org/registrazione