Dove si trovano i ristoranti di Alessandro Borghese, quanto costa mangiare in uno dei suoi locali

Alessandro Borghese, dove si trovano i ristoranti del famoso chef e conduttore di 4 Ristoranti: quanto costa mangiare nei suoi locali.

Nel panorama della ristorazione italiana, Alessandro Borghese si conferma un protagonista di rilievo, con una carriera che si estende ben oltre i fornelli, abbracciando anche il mondo della televisione e dell’intrattenimento culinario.

Dopo aver debuttato nel 2017 con il suo primo locale milanese, lo chef continua a consolidare la sua presenza con un secondo ristorante a Venezia, espandendo così la sua influenza gastronomica. Ecco dove si trovano i suoi ristoranti e quanto costa cenare in queste suggestive location.

I ristoranti di Alessandro Borghese: da Milano a Venezia

Il primo ristorante, Alessandro Borghese – Il lusso della semplicità, è situato nel cuore di Milano e rappresenta un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria raffinata ma accessibile. Il nome stesso richiama la filosofia dello chef: offrire un’eleganza sobria, dove la qualità degli ingredienti e la cura nella preparazione dominano senza eccessi. Nel 2022, Borghese ha inaugurato il suo secondo locale, AB – Il lusso della semplicità, nel prestigioso palazzo storico che ospita il Casinò di Venezia. Questa scelta sottolinea la volontà di coniugare la tradizione con l’innovazione, proponendo menù che esaltano sia il territorio sia la creatività dello chef.

Al ristorante veneziano, il Menu Bar presenta una selezione di piatti di mare e di terra a un prezzo fisso di 10 euro, con alcune eccezioni più elaborate. Tra queste spicca il piatto Bucintoro, proposto a 150 euro, che può arrivare a 200 euro con l’aggiunta di caviale, un’opzione dedicata a chi desidera un’esperienza gastronomica di altissimo livello. Per i più piccoli è previsto un menù dedicato, con proposte semplici ma gustose come patatine fritte, supplì e fish stick.

La drink list è particolarmente ricca e include liquori, grappe, distillati, whisky e rum, ideali per accompagnare ogni portata o per un momento di relax dopo cena. Sono inoltre disponibili degustazioni tematiche, anche in versione vegana: la formula da tre portate costa 80 euro, quella da cinque salta a 120 euro, mentre la degustazione completa da sette portate arriva a 150 euro.

Nella sede milanese, il menù à la carte si distingue per l’originalità e la cura delle proposte: piatti come il MarcondirondirAgnello – carré di agnello arrosto con agretti alla brace, salsa al montepulciano e crema di noci – è in vendita a 39 euro. Il Saltimbocca a chi tocca è una rivisitazione del classico saltimbocca romana, qui realizzato con cernia, guanciale e salvia, accompagnato da sucrine alla brace con vinaigrette di fragole e ravanelli, al prezzo di 36 euro.

Tra gli antipasti spicca il Flower Power, a 26 euro, un piatto fresco e colorato che include carpaccio di zucchine gialle e verdi marinate, fiore di zucca ripieno alla parmigiana, zucchina baby alla brace, gelato di cipolla rossa di Tropea caramellata e gel di aceto di fragole. Non mancano i primi della tradizione romana, come la celebre Cacio&Pepe con spaghettoni Pasta Armando, proposta a 23 euro. I dessert, tutti al prezzo di 20 euro, offrono un ventaglio di dolci raffinati come il Tiramisù sferico, l’Ale4cioccolati, la Pavlova, la Cioccofrutta e la Cassata in versione gourmet.

Entrambi i ristoranti vantano una lunga e curata Wine List, con etichette pregiate provenienti da tutte le regioni italiane, selezionate per valorizzare ogni piatto e accompagnare al meglio la degustazione. L’attenzione alla qualità delle materie prime e alla combinazione di sapori è un tratto distintivo dell’offerta di Borghese, che si conferma così come uno degli chef più influenti e apprezzati del nostro paese, capace di unire tradizione, innovazione e accessibilità.