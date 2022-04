Agnello in pasta di mandorle, il tipico dolce pasquale pugliese

IN CUCINA CON LADYBLITZ

L’agnello è uno dei simboli pasquali per eccellenza della cultura cristiana, presente in diversi passi delle sacre scritture e in numerosi ricettari di tutto il mondo.

La ricetta dell’Agnello di pasta di mandorle risale all’800, grazie alle monache benedettine di clausura del Monastero di San Giovanni Evangelista di Lecce, che lo preparavano appunto per la Santa Pasqua ed in seguito è entrato di diritto nella tradizione culinaria di tutta la Puglia.

Questo delizioso dolce leccese, anche chiamato “Lu Pecureddhu”, è farcito con una particolare crema, la faldacchiera, a base di tuorli d’uovo e zucchero, alla quale si aggiungono altre delizie quali per esempio cotognata, confettura di pere, pan di spagna bagnato con il liquore, cioccolato fondente o altro ancora.

Ed è proprio questa la versione che ci presenta Monica Felline… Ecco la sua ricetta!



INGREDIENTI PER L’IMPASTO

1 kg farina di mandorle

800 g zucchero

5-6 mandorle amare

acqua q. b.

INGREDIENTI PER LA FARCITURA

5 tuorli d’uovo

5 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di acqua

in aggiunta: vasetto confettura di pere, marmellata di agrumi, cioccolato fondente

PREPARAZIONE AGNELLO IN PASTA DI MANDORLE

Macinate finemente le mandorle fino ad ottenerne una farina. Mettete lo zucchero in un tegame e copritelo leggermente con l’acqua, ponetelo in cottura, quando lo zucchero diventa filante aggiungetevi la farina di mandorle, continuate la cottura a fuoco lento facendo attenzione a mescolare in continuazione. Ricordate che la pasta sarà cotta quando si staccherà dalle pareti del tegame. Quando accadrà lasciatela raffreddare. Stendete l’impasto così ottenuto su un piano aiutandovi con un mattarello e successivamente dividetelo in due parti uguali. Prendete uno stampo di gesso a forma di agnellino e ricopritelo con uno strato di zucchero a velo. Plasmate nello stampo la prima parte di pasta di mandorle.

Preparate adesso la faldacchiera (crema salentina a base di tuorli d’uovo e zucchero).

Sbattete a lungo i rossi dell’uovo con lo zucchero e metteteli in cottura a bagnomaria in una casseruola mescolando fino ad ottenere un composto consistente. Con faldacchiera, marmellata di pere e pezzetti di cioccolato farcite il tutto. Prendete l’altra parte di pasta di mandorle e ricoprite, poi capovolgete su vassoi in cartone usa e getta o cestini in legno. In seguito decorate a piacimento con della pasta di mandorle stemperata con albume d’uovo e con l’aiuto di una siringa da pasticciere. Il volto dell’agnello dovrete modellarlo armati di buona pazienza, potete aggiungervi confettini argentati e nastri.

Infine confezionare gli agnelli con il cellophane trasparente per donarli o comunque per conservarli prima di portarli in tavola.

Chi è Monica Felline

Ciao, sono Monica, ho 49 anni e vivo a Brindisi! La mia passione per la cucina e nata sin da piccola, mi ricordo che guardavo mia nonna cucinare su di uno sgabello ed ero attratta da tutto ciò che preparava .

Pian piano con i suoi consigli ho iniziato anche io a cucinare ed è diventata una mia passione.

Oggi adoro coccolare la mia famiglia con pranzi e cene molto invitanti ma la mia vera passione è quella di realizzare torte e dolci di ogni genere.

Sono autodidatta, si… Ma tutto ciò che realizzo è fatto con amore!

