15 minuti, pollo mai così cremoso: ricetta super veloce per una morbidezza che si scioglie in bocca

La ricetta super veloce per un pollo cremoso e morbido: un piatto per 4 persone gustosissimo e a basso prezzo.

In un’epoca in cui la rapidità in cucina è spesso indispensabile, la ricetta dei petti di pollo al latte si conferma un vero e proprio alleato per chi cerca un piatto gustoso, semplice e veloce.

Con ingredienti di facile reperibilità e una preparazione che richiede appena 15 minuti, questo secondo piatto conquista per la sua cremosità e la morbidezza che si scioglie in bocca, ideale per chi rientra a casa dopo una giornata intensa.

Una ricetta sprint per un secondo piatto delicato e genuino

I petti di pollo al latte sono perfetti per chi desidera un piatto leggero ma ricco di sapore, senza rinunciare alla praticità. La tecnica di cottura con il latte permette di ottenere una carne tenera, avvolta da una salsa cremosa e delicata. Il risultato è un piatto che si distingue per la sua semplicità e per la capacità di esaltare il gusto naturale del pollo, mantenendolo succoso e fragrante. Gli ingredienti necessari per quattro persone sono 600 grammi di petto di pollo tagliato a fettine sottili, mezza cipolla, farina 00, vino bianco secco, latte quanto basta, olio extravergine di oliva, un ciuffo di prezzemolo, sale e pepe nero.

La preparazione è alla portata anche di chi si avvicina per la prima volta ai fornelli, con un procedimento che non richiede particolari abilità culinarie. Si inizia lavando e tritando finemente il prezzemolo e la cipolla. Le fettine di pollo vengono salate e infarinate leggermente per favorire la doratura e la formazione di una leggera crosticina. In un tegame con olio extravergine di oliva si fa rosolare la cipolla a fiamma dolce, quindi si aggiungono le fettine di pollo, lasciandole dorare su entrambi i lati.

Il passaggio successivo prevede la sfumatura con vino bianco secco, che deve evaporare completamente per lasciare spazio all’aggiunta del latte, circa 180 millilitri, che conferisce al piatto la tipica cremosità. La carne cuoce nel latte fino a quando il sughetto si addensa leggermente. Poco prima di terminare, si aggiunge il prezzemolo tritato, una spolverata di pepe nero e si regola di sale. La preparazione si conclude con il trasferimento dei petti di pollo al latte nel piatto da portata, da servire rigorosamente caldi per esaltare la morbidezza e il sapore avvolgente della salsa.

Questo piatto rappresenta un perfetto equilibrio tra rapidità e gusto, un must per chi desidera portare in tavola una pietanza che combina la tradizione con la modernità della cucina veloce e salutare. Grazie alla sua versatilità, si presta a numerose varianti, ad esempio accompagnato da un contorno di verdure di stagione o da un purè di patate, rendendo il pasto ancora più completo senza perdere la sua natura easy & nice.