La scorsa notte si è tenuta la 93/a edizione degli Oscar. Una cerimonia che dopo tati mesi ha riportato sul red carpet le celebrities, poche, va detto, ma nell’era Covid-19 è già tanto.

I look sono parte integrante nella cerimonia e non hanno seguito una linea comune, così come quasi sempre accade.

L’attrice Zendaya ha optato per un abito lungo giallo firmato Valentino, con parte superiore che ricordava una fascia bikini. Il colore scelto è stato quello che più di tutti esprime gioia e positività, sentimenti che il lockdown ha messo a dura prova.

Non da meno Amanda Seyfried, che ha sfoggiato un vestito rosso firmato Armani, anche in questo caso una tinta eccentrica che non è passata inosservata.

Più sobria Vanessa Kirby, che ha optato per un modello cipriato della maison Gucci. Carey Mulligan come Zendaya si è affidata alla maison Valentino, con un completo gonna ampia e top, rigorosamente total gold.

Anche Andra Day ha scelto i toni oro indossando un abito asimmetrico Vera Wang. Viola Davis era in Alexander McQueen, Regina King in Louis Vuitton, Olivia Colman in Christian Dior, Halle Berry in Dolce & Gabbana, Reese Witherspoon in Christian Dior, Laura Dern in Oscar de la Renta.

Margot Robbie è rimasta fedele alla maison Chanel, come sempre negli ultimi anni, mentre il premio oscar Chloé Zhao si è affidata a Hermès. Renée Zellweger in Armani Privé, Frances McDormand in Valentino.

Oscar alla miglior regia, trionfa Chloé Zhao.

L’Oscar per la miglior regia alla 93/a edizione dei premi è andato a Chloé Zhao per Nomadland. E’ la seconda donna a vincere la statuetta e la prima asiatica.

Niente Oscar per Laura Pausini. La canzone “Io sì”, scritta da Diane Warren, non è riuscita a conquistare l’ambita statuetta. L’Oscar per la miglior canzone originale alla 93/a edizione dei premi va a FIGHT FOR YOU dal film Judas and the Black Messiah.