Juliette Binoche: “L’indipendenza in amore è tutto”

L’attrice, che già si era esercitata sul tema della seduzione del cibo in quel delizioso film del 2000, con Chocolat, ha ritrovato sul set il suo ex, Benoit Magimel, con cui ha avuto la figlia Hannah. “Non ci siamo frequentati più tanto, è stata un’occasione per riscoprirci complici” dice. Il film arriverà in sala con Lucky Red, intanto Juliette Binoche è Coco Chanel nella serie tv in 10 episodi sull’ascesa di Christian Dior (Ben Mendelsohn), The New Look, creata da Todd A. Kessler per Apple, ed è Penelope in The Return che Uberto Pasolini sta girando con Ralph Fiennes come Ulisse. (Fonte: Ansa).