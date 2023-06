Le acque aromatizzate sono una deliziosa alternativa alle bevande zuccherate e gassate, offrendo un modo sano e gustoso per idratarsi. Con l’aggiunta di ingredienti naturali come frutta fresca, erbe aromatiche e spezie, puoi creare bevande personalizzate che non solo rinfrescano ma apportano anche importanti vitamine e antiossidanti al tuo organismo.

Vediamo allora tre ricette di acque aromatizzate che ti aiuteranno a rimanere idratato e nutrito durante le giornate calde.

Acque Aromatizzate per l’estate: Fragola e Basilico

La combinazione di fragole dolci e basilico fresco crea un’acqua aromatizzata leggermente dolce e molto rinfrescante. Le fragole sono ricche di vitamina C e antiossidanti, mentre il basilico apporta un tocco aromatico e contribuisce a migliorare la digestione.

Ingredienti:

10-12 fragole fresche

5-6 foglie di basilico

1 litro di acqua

Istruzioni:

Taglia le fragole a fette sottili. Trita le foglie di basilico. Riempi una caraffa con un litro di acqua. Aggiungi le fragole e le foglie di basilico all’acqua. Mescola delicatamente e lascia riposare in frigorifero per almeno un’ora, in modo che i sapori si mescolino bene. Filtra l’acqua aromatizzata prima di servirla.

Acqua Aromatizzata al Limone e Menta

Questa ricetta è un classico intramontabile. Il limone è una fonte ricca di vitamina C, mentre la menta dona una freschezza estiva all’acqua aromatizzata. Questa bevanda è perfetta per dissetarsi e stimolare il metabolismo.

Ingredienti:

1 limone biologico

10-12 foglie di menta

1 litro di acqua

Istruzioni:

Taglia il limone a fette sottili. Trita le foglie di menta. Riempi una caraffa con un litro di acqua. Aggiungi le fette di limone e le foglie di menta all’acqua. Mescola delicatamente e lascia riposare in frigorifero per almeno un’ora. Filtra l’acqua aromatizzata prima di servirla.

Acqua Aromatizzata al Cetriolo e Zenzero

Questa ricetta unisce il sapore rinfrescante del cetriolo con le proprietà benefiche dello zenzero. Il cetriolo è ricco di acqua e aiuta a idratare il corpo, mentre lo zenzero ha proprietà antinfiammatorie e digestive.

Ingredienti:

1 cetriolo

1 pezzo di radice di zenzero (circa 2 cm)

1 litro di acqua

Istruzioni:

Taglia il cetriolo a fette sottili. Grattugia la radice di zenzero. Riempi una caraffa con un litro di acqua. Aggiungi le fette di cetriolo e lo zenzero grattugiato all’acqua. Mescola delicatamente e lascia riposare in frigorifero per almeno un’ora. Filtra l’acqua aromatizzata prima di servirla.