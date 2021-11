Pulizie e lavori domestici mantengono giovani corpo e mente

Gli esperti hanno misurato i livelli di attività fisica del campione (intesa come pratica sportiva e movimento fisico fatto ad esempio per recarsi al lavoro). Inoltre hanno misurato i livelli di lavori domestici svolti. Sia quelli leggeri come spolverare o stirare, sia quelli più pesanti come lavare i pavimenti o cambiare le lenzuola ai letti.

Le funzioni cognitive e la destrezza fisica del campione sono state misurate con dei test ad hoc. Ebbene, è emerso che nella fascia degli over-65 svolgere i lavori domestici si associa a una memoria più acuta e a maggiore abilità fisica e quindi minor rischio di cadere, anche negli individui che non svolgono altre forme di attività fisica.

Il risultato è importante in quanto mostra che anche gli anziani che non svolgono attività fisica possono mantenersi in forma – sia per quel che riguarda le funzioni mentali, sia fisiche – anche solo svolgendo le faccende domestiche.

I lavori domestici aiutano a contrastare lo stress

Non solo i lavori domestici mantengono giovani e scattanti. Uno studio ha collegato una casa disordinata all’aumento dei livelli di stress. Dopotutto, chi riesce a rilassarsi quando c’è una pila di vecchie scatole di pizza accanto al bidone della spazzatura o tre settimane di posta sul bancone della cucina? Elimina il disordine e potresti notare che ti sentirai più calmo.

