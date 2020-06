Le migliori canzoni per le pulizie domestiche. Che tu stia passando l’aspirapolvere, lavando i piatti o rifacendo il letto, ascoltare la canzone giusta può fare la differenza.

Rendere meno noiose e più efficienti le pulizie di casa è possibile. Già se siete in due, ci metterete meno tempo. Utilizzare i giusti prodotti è sicuramente una marcia in più. Ma c’è un trucco per le pulizie che può aiutarti a pulire il bagno, piegare le lenzuola, eliminare lo sporco dalla cappa, in modo più efficiente. Ascoltare le migliori canzoni e la playlist giusta.

Se non ti è mai capitato di ascoltare la musica giusta, che ti fa venir voglia di muoverti e ballare mentre fai le pulizie domestiche, ti aspetta un glorioso risveglio.

Comparethemarket ha analizzato circa 50mila canzoni e oltre 300 playlist su Sotify, per scoprire le jam session preferite al mondo da ascoltare durante le pulizie domestiche. Un meraviglioso mix di canzoni contemporanee e inni alla danza classica.

In cima alla lista ci sono Shawn Mendes e Camilla Cabello con “Señorita”, seguiti da “Mr. Brightside” di The Killers, “Bad Guy” di Billie Eilish e “Uptown Funk” di Mark Ronson. Nella classifica troverai anche i Queen, Lizzo, Ed heeran e Whitney Huston.

La classifica delle migliori canzoni per fare le pulizie

Secondo la ricerca di Compare’s Market sulla migliore playlist per i lavori domestici, questi sono i 10 brani che più probabilmente dovresti inserire anche nella tua:

1. “Senorita” di Shawn Mendes

2. “Mr. Brightside” di The Killers

3. “Bad Guy” di Billie Eilish

4. “Uptown Funk”, di Mark Ronson

5. “Bohemian Rhapsody”, di Queen

6. “Voglio ballare con qualcuno”, Whitney Houston

7. “La verità fa male” di Lizzo

8. “I Don’t Care” di Ed Sheeran (Justin Bieber)

9. “Shape of You” di Ed Sheeran

10. “Someone You Loved” di Lewis Capaldi

Guarda l’elenco completo dei brani più ascoltati mentre fai le pulizie.