Lidl lancia la scopa elettrica 2 in 1 che dimezza i tempi di pulizia (e costa pochissimo)

Da Lidl c’è una scopa elettrica che consente di dimezzare i tempi per pulire, e il prezzo è veramente bassissimo. Ecco i dettagli

Una scopa elettrica, in casa, è una vera e propria benedizione. In un mondo che corre sempre più veloce, essere rapidi a ogni costo può penalizzare non poco l’efficienza. Il risultato? Pavimenti non del tutto puliti, macchie ultra resistenti, e figuracce con chi ci viene a trovare. La fretta è cattiva consigliera, diceva un vecchio proverbio, ma grazie agli elettrodomestici, il problema rapidità ed efficienza si risolve e si guadagna anche tempo.

La scopa elettrica è uno strumento in grado di pulire le stanze della casa con celerità e senza lasciare macchie e polvere. Da Lidl, poi, arriva un’offerta ancora più invitante: a un prezzo molto competitivo, si può accedere a una scopa 2 in 1, con una vantaggiosa doppia funzione. Una volta abituati a salire di livello, difficilmente si vorrà tornare indietro.

Lidl, la scopa elettrica che sta conquistando tutti è in offerta a un prezzo speciale: coglila al volo

Per gli amanti di una pulizia come si deve, la scopa elettrica Bosch 2 in 1 può essere un’occasione da non perdere.

Con la sua struttura 2 in 1 è possibile dapprima pulire al meglio i pavimenti, liberandoli da residui vari. Una volta eseguito tale importante passaggio, è possibile aspirare polvere, briciole, e quant’altro. Si tratta di un prodotto conveniente anche per un altro aspetto da non ignorare.

È dotata di una spazzola motorizzata che aspira alla perfezione, anche in quegli angoli più difficili, o comunque se c’è uno sporco di maggiore consistenza. Altro fattore non di poco conto è l’efficienza della batteria da 20 V di cui è dotato il prodotto. È un vantaggio importante, in quanto assicura una lunga durata nel processo di pulizia, senza fastidiose interruzioni che costringono a fermarsi, per ricaricare l’accessorio.

Ci sono due livelli di potenza regolabili, inoltre, che consentono di usare la giusta velocità di aspirazione in base alle esigenze delle varie stanze, ossia se le superfici sono più sporche o meno. Altro beneficio di avere un prodotto simile in casa, sta nel fatto che non ha fili, per cui non vi sono limiti di movimento, consentendo di spostarsi da una stanza all’altra, con facilità.

Il prezzo, per un prodotto di questo tipo è davvero conveniente: solo 119 euro, ma attenzione: può sparire in fretta, per cui tenere sempre sott’occhio se è ancora disponibile.