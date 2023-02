Una dieta mirata composta da psicobiotici riduce stress e ansia

Una dieta mirata composta da psicobiotici aiuta a ridurre stress e ansia e ora è stato dimostrato. La Fondazione Edmund Mach di San Mic tele all’Adige ha partecipato allo studio internazionale coordinato dalla University College Cork (Irlanda) che suggerisce come la combinazione virtuosa di stile di vita e alimentazione incida sulla salute mentale delle persone.

Focus dello studio – si apprende – sono gli psicobiotici, microrganismi benefici che si affiancano ai probiotici, che operano lungo l’asse microbiota-intestino-cervello e contribuiscono a migliorare le prestazioni del sistema nervoso umano.

La ricerca, che ha coinvolto l’unità di metabolomica del Centro ricerca e innovazione di Fem, con l’analisi dei biofluidi umani, ha confermato i benefici prodotti da questi microorganismi, compiendo un ulteriore passo nella direzione di un intervento preventivo o curativo attraverso l’alimentazione, di sindromi quali depressione, Alzheimer, autismo o disturbi da stress in generale.

Psicobiotici alleati contro stress e ansia, lo studio

Dallo studio emergono, in particolare, quattro elementi principali della dieta che sono in grado di migliorare la salute mentale: gli acidi grassi omega-3, i polifenoli, le fibre e gli alimenti fermentati. Si può realizzare una dieta bilanciata, senza dovere assumere integratori, semplicemente associando ad una dieta mediterranea elevate dosi di alimenti fermentati, come crauti, yogurt, kefir e kombucha.

“Con tutte le necessarie limitazioni date dalla durata dell’indagine e dalle dimensioni esigue del campione di studio, è possibile affermare che l’adozione di una dieta mirata può rappresentare un valido strumento nella riduzione di stress, ansia e depressione”, afferma Andrea Anesi, ricercatore della Fem.

Cosa sono gli psicobiotici

Che intestino e cervello siano strettamente correlati è ormai cosa nota. Molti studi hanno dimostrato che lo stato emotivo è in grado di alterare la funzione gastrointestinale. Per psicobiotici si intende una nuova classe di probiotici in grado di regolare i neurotrasmettitori, di controllare l’equilibrio neurale eccitatorio-inibitorio, l’umore, l’attenzione e la memoria.