L’Unghia di Gatto (conosciuta anche come Uncaria) è una pianta medicinale che può essere utile per problemi articolari, oltre che per rafforzare il sistema immunitario. Cerchiamo di scoprire tutte le proprietà di questa pianta medicinale benefica.

Nota per le sue proprietà immunostimolanti, antivirali e antinfiammatorie, è utile contro infezioni e raffreddore

Quali sono le sue proprietà?

Spicca il suo effetto antinfiammatorio, particolarmente interessante nei problemi articolari . Evidenzia anche un effetto antiossidante che è attualmente allo studio e punta a risultati incoraggianti nella prevenzione dei rischi cardiovascolari e delle malattie degenerative. E’ interessante notare che l’ESCOP ( European Scientific Cooperative On Phytotherapy ) ha recentemente pubblicato la monografia su questa pianta medicinale, che riassume gli studi scientifici pubblicati ei dati sull’efficacia e la sua sicurezza nei casi di lievi processi infiammatori.

Questa monografia ne conferma l’efficacia in caso di infiammazione, ma molte altre proprietà di questa pianta sono attualmente allo studio e sono in attesa di conferma. Tra queste spiccano le proprietà citostatiche (che possono essere interessanti nei trattamenti antitumorali), le proprietà antivirali, immunostimolanti e anti-radicali liberi.

Unghia di Gatto, alleata delle tue difese

Questa pianta medicinale contribuisce anche ad aumentare le difese dell’organismo, grazie al suo contenuto di un alcaloide chiamato isopteropodina e acido clorogenico. Questi potenziano l’azione del sistema immunitario dell’organismo migliorando le nostre difese immunitarie.

Come si può consumare? Puoi assumerla sotto forma di capsule preparate o in infusione.

Ci sono controindicazioni?

A causa del suo contenuto in tannini e principi amari, può causare disturbi gastrici in persone particolarmente sensibili. Per questo motivo si consiglia di consumarle sotto forma di capsule o compresse e di assumerle dopo i pasti (sempre a stomaco pieno).

E’ importante seguire sempre le raccomandazioni scritte sulla confezione e, ovviamente, ricorrere sempre a preparati di unghia di gatto in vendita in negozi autorizzati e conosciuti. Inoltre, per ora non ci sono dati sulla sicurezza del suo utilizzo in periodi come la gravidanza e l’allattamento. Quindi, a scopo precauzionale, in questi casi se ne sconsiglia l’uso senza controllo medico.