Trekking: approfitta di tutti i benefici delle escursioni nella natura

Fare trekking è incredibilmente benefico per il cuore, i polmoni, la tua forma fisica e anche per il tuo umore. Gli ultimi giorni dell’inverno, quando la primavera è già nell’aria, sono un ottimo momento per godere delle passeggiate nella natura. Fare trekking porta incredibili benefici per la nostra salute. Inoltre, stare lontano dalla frenesia della vita quotidiana migliorerà anche il nostro benessere mentale. Dopotutto, poter godere dei posti meravigliosi che abbiamo nel nostro Paese è un privilegio, e potrai adattare il percorso alla tua condizione fisica.

Ovviamente, il grado di preparazione e l’attrezzatura necessaria dipenderanno dal livello di difficoltà del percorso, ma con un budget abbordabile e, soprattutto, motivazione, puoi godere di tutti i benefici di una passeggiata nella natura. Avrai bisogno di vestiti e scarpe comode e di un piccolo zaino dove poter mettere uno spuntino e, soprattutto, acqua per mantenerti idratato.

Trekking, uno sport completo

Il trekking è un vero e proprio esercizio aerobico e, in paese come l’Italia in cui siamo circondati da montagne e colline, è un’alternativa da tenere in considerazione. Infatti, le salite e le discese previste in molti percorsi aiutano a tonificare le gambe.

Alleato della tua salute cardiovascolare

L’escursionismo fa bene al cuore, ma ha anche molti altri benefici per la salute cardiovascolare. Per esempio, riduce lo stress e il rischio di malattie come il diabete. E aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo. Inoltre, per le donne soprattutto sopra i 40 anni, il trekking è una buona alternativa, in quanto la sua pratica aumenta la forza in generale e la densità ossea. Inoltre, l’esposizione al sole favorisce la produzione di vitamina D.

Il trekking aiuta a ridurre la tensione muscolare

Un altro vantaggio del camminare nella natura è che aiuta a ridurre la tensione muscolare, quindi aiuta ad alleviare anche il mal di schiena. Ovviamente bisogna evitare di portare troppo peso e camminare mantenendo una postura corretta, in modo da liberare la schiena dalle tensioni.

Benefico per i tuoi polmoni

Respirare l’aria pura della natura aiuta a migliorare la capacità polmonare, poiché c’è un maggiore apporto di ossigeno. E, inoltre, mentre fai escurionismo sarai lontano da zone inquinate, il che è un vantaggio per la tua respirazione.

Il trekking aiuta a tenere a bada la bilancia

Camminare è una buona alternativa per perdere chili di troppo e tonificare i muscoli, in particolare la parte inferiore del corpo. C’è un fatto: fare escursionismo ti fa bruciare circa 400 calorie all’ora.

Dormirai meglio

Chi non ha dormito come un bambino dopo una lunga passeggiata? Camminare all’aria aperta ti aiuta a migliorare la qualità del sonno, aumentando al contempo il tuo ottimismo. Tutto questo rende il trekking un’ottima scelta se stai affrontando un periodo non proprio roseo.

Migliora energia e creatività

L’escursionismo ricarica l’energia mentale, aumenta la creatività e la concentrazione e fa bene alla memoria. Riduce l’ansia e genera un grado di soddisfazione altamente raccomandato. Il contatto diretto con la natura ti regala una grande sensazione di benessere, poiché rilascia endorfine , l’ormone della felicità.

Divertiti in gruppo

Fare trekking in buona compagnia è un piacere

L’escursionismo non è un’attività competitiva e non è un’attività frettolosa. Camminare nella natura avvicina le persone e consente conversazioni senza perdere il fiato, rendendola un’opportunità per trascorrere del tempo di qualità con i tuoi cari e mantenere uno stile di vita sano.

Dispositivi spenti

Mentre cammini, non devi guardare lo schermo del telefono. Questo ti permetterà una disintossicazione digitale. Ci sono luoghi in cui non c’è copertura, quindi è una scusa perfetta (e molto salutare) per fuggire dalla routine frenetica e stressante. È un’occasione per riconnettersi con la natura e immergersi nella sua bellezza senza dover andare troppo lontano.