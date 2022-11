Trattamenti da bagno da fare a casa per sentirti come in una SPA

Una vacanza alla SPA o alle terme magari non rientra nei tuoi piani in questo momento, ma puoi creare la tua oasi di comfort con alcuni trattamenti da bagno da fare in casa per sentirti come se fossi in una SPA. Scopri 3 modi per rilassarti nella tua vasca da bagno, spendendo poco e ottenendo il massimo.

Bagno di latte calmante

Benefici: se hai a che fare con pelle secca e pruriginosa, prova ad aggiungere latte (liquido o in polvere) al tuo prossimo bagno nella vasca da bagno. Le proteine, i grassi e le vitamine A e D presenti nel latte possono aiutare a reintegrare l’idratazione della pelle. Questo trattamento casalingo aiuta anche ad ammorbidire e lenire la pelle irritata. Il tocco in più: aggiungi un pizzico di olio di citronella per aiutare a combattere i batteri. Ovviamente, se hai gravi problemi alla pelle, consulta il tuo medico prima di fare un bagno di latte.

Trattamenti da bagno da fare a casa, cosa ti serve per il bagno di latte:

Riempi la vasca a metà con acqua tiepida. Aggiungi da 1 a 2 tazze di latte (o latte in polvere) *consigliato: intero, cocco, capra, riso o soia. Aggiungi 2-3 gocce di olio di citronella, mescolare gli ingredienti con i piedi. Immergiti per 20 minuti e goditi il relax.

Bagno con aceto di mele lenitivo

L’aceto di mele può essere usato per trattare infezioni lievi causate da ceppi comuni di batteri. Se hai la forfora, l’aceto di mele può essere tuo alleato. Infatti, aiuta a bilanciare il pH del cuoio capelluto grazie alle sue proprietà antibatteriche e antimicotiche. Il tocco in più: aggiungi il sale Epsom per drenare i liquidi in eccesso.

Trattamenti da bagno da fare a casa, cosa ti serve per il bagno con aceto di mele:

Riempi la vasca a metà con acqua calda. Aggiungi da 1 a 2 tazze di aceto. Se è la prima volta che usi l’aceto di mele, inizia con 1/2 tazza. Aggiungi una manciata abbondante di sale Epsom. Mescola gli ingredienti con i piedi e immergiti per 20 minuti.

Bagno con cristalli e sale

Si dice che sia utile per rilasciare cattiva energia attraverso un ammollo piacevole. Usa il sale rosa dell’Himalaya per liberare la negatività, disintossicare il corpo e alleviare la fatica muscolare. Posiziona un cristallo di tormalina nera, che è una pietra protettiva che blocca la negatività, o un cristallo di ametista, noto per la guarigione, nel mezzo della vasca. Infine, aggiungi erbe fresche come rosmarino o salvia.

Trattamenti da bagno da fare a casa, cosa ti serve per il bagno con cristalli e sale:

Riempi la vasca a metà con acqua calda. Aggiungi una bella manciata di sale rosa dell’Himalaya. Posiziona il cristallo preferito nel mezzo della vasca. Aggiungi erbe (come rosmarino o salvia) e immergiti per 20 minuti.