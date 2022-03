Ti senti rigido e fai poco movimento? 4 modi per tornare attivo

L’inverno spesso significa meno movimento (chi vuole uscire al buio e al freddo per fare esercizio?!) e la mancanza di movimento nella parte inferiore del corpo può portare a cattiva circolazione, muscoli tesi e indolenzimento. E non è quello che vogliamo mentre le stagioni cambiano e stiamo scambiando i pantaloni con gonne, pantaloncini e costumi da bagno.

Quindi cosa possiamo fare per renderci meno rigidi e più attivi? Abbiamo raccolto quattro modi che coinvolgono il movimento, per far fluire la circolazione e riportare la nostra parte inferiore del corpo in ottima salute.

Buoni propositi per la primavera

Tuttavia, oltre a questi quattro suggerimenti potresti anche provare a indossare calzini a compressione, che essenzialmente rilassano e contraggono i muscoli delle gambe stimolando il flusso sanguigno. Inoltre, potresti provare a evitare determinate posizioni sedute come seduto con le gambe incrociate o seduto con le gambe incrociate sulle caviglie.

Ci sono anche alcune cose che possono ostacolare una sana circolazione nelle gambe. Ciò include il fumo, con uno studio che ha persino scoperto che l’esposizione al fumo di sigaretta aumenta il rischio di coaguli di sangue nelle arterie.

Oltre a questo, ridurre l’alcol può anche aiutare poiché l’alcol esercita pressione sul cuore, non l’ideale quando si desidera che il sangue scorra senza intoppi in tutto il corpo. Insieme a queste semplici modifiche, prova questi quattro suggerimenti basati sul movimento.

Cammina spesso

Camminare è un movimento così naturale per il corpo umano. In effetti, 10000 passi è il numero che ci è stato consigliato di fare ogni giorno . Camminare non solo aiuta a mantenerci in forma, ma giova anche alla salute. Camminare, sia lentamente che a passo svelto, incoraggia il flusso sanguigno intorno alle gambe e al corpo.

Uno studio della Harvard School of Public Health ha effettivamente rilevato che solo 30 minuti di camminata al giorno riducono il rischio di ictus di una persona di almeno il 20%.

Se 10.000 passi al giorno sembrano scoraggianti, prova a dividerli in blocchi. Potresti fare una passeggiata di 30 minuti al mattino, un’altra a pranzo e poi un’altra la sera. Prima che tu te ne accorga, avrai accumulato un numero impressionante di passi!

Roller

Il foam roller è ottimo per sciogliere i muscoli tesi, aumentare la gamma di movimento di un muscolo e anche per incoraggiare una sana circolazione. L’applicazione di pressione su un roller di schiuma aiuta a rilasciare eventuali “nodi” nei muscoli e nei tendini, consentendo all’ossigeno di muoversi più liberamente, favorendo la circolazione.

Prova questa mossa sulle gambe. Questo prende di mira principalmente i quad. Posiziona il roller sul pavimento e sdraiati su di esso, assicurandosi che sia sopra le ginocchia. Molto lentamente, arrotolare in modo che il rullo raggiunga i fianchi. Vai piano e cerca i punti dolorosi, dove potresti voler fare una pausa e dondolare leggermente per alleviare la tensione. Se ritieni che la pressione non sia sufficiente, rotola su una gamba, mettendo l’altra gamba di lato. Per 30 secondi su ciascun lato.

Yoga, per del movimento dolce

Lo yoga è stato elogiato per i suoi numerosi benefici, dall’alleviare lo stress fino all’aiutare la postura. Ma tutto questo allungamento può fare miracoli in quanto migliora il flusso di ossigeno nel nostro corpo , aiutandolo a raggiungere più cellule.

Alcuni movimenti nello yoga, come quelli che comportano torsioni e rotazioni, aiutano anche questo sangue ossigenato a muoversi più liberamente. Inoltre, mentre pratichi lo yoga, raccoglierai i benefici rilassanti che promuove, che sono l’ideale nel mondo frenetico e frenetico in cui viviamo oggi.

Imposta una sveglia per restare in piedi

Sedersi è il diavolo quando si tratta di una buona circolazione nelle gambe. Quando sei seduto potresti provare a mettere i piedi su un sedile o uno sgabello di fronte e ad allungare le gambe in modo che il sangue non graviti fino alla parte inferiore delle gambe.

Tuttavia, impostare una sveglia per alzarsi ogni ora è davvero benefico per la circolazione sanguigna. Muoviti per cinque minuti. Fai anche cose banali come bere o una telefonata walk-and-talk. Qualsiasi movimento che fai aiuterà a mantenere il sangue in movimento nella parte inferiore del corpo.