Indossa comodamente mascherine e occhiali da vista o da sole, con lo spray antiappannamento giusto. Utilizzare mascherine per il viso in luoghi pubblici, anche all’aperto, è estremamente necessario per aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus. Tuttavia, il binomio mascherina e occhiali può essere molto scomodo. Se indossi gli occhiali da vista, infatti, avrai sperimento un fastidioso effetto “nebbia” sulle lenti. Per questo motivo, affidarsi ad uno spray antiappannamento può essere una buona scelta.

Abbiamo cercato sul web i prodotti più efficaci e ne abbiamo selezionati 3 che, tra tutti, sembrano funzionare davvero. Si tratta di 3 spray antiappannaggio che gli acquirenti comprano da anni (ben prima che l’utilizzo delle mascherine diventasse un problema mondiale).

Set antiappannamento ZEISS. In assoluto il più consigliato dagli ottici. Qualche giorno fa sono andata con mia madre, che senza occhiali non vede ad un palmo dal naso, uno spray antiappannamento efficace. 5 ottici su 5 ci hanno consigliato il set di Zeiss. Purtroppo, la richiesta è talmente alta che tutti e 5 gli ottici lo avevano terminato. A quanto pare, è il più gettonato tra gli esperti del settore, ed è utilizzato da anni. E’ adatto per occhiali da vista, ma anche per quelli da sole o sportivi, occhiali di sicurezza e visiere. E’ altamente efficace contro le lenti appannate, fino a 72 ore, e fino alla successiva pulizia degli occhiali. Su Amazon, sembra essere ancora diponibile.

Lifeart anti-appannamento. Il più quotato su Amazon. Non è uno spray antiappannamento ma delle salviettine. Tuttavia, ho voluto inserirlo nella tripletta perché gli acquirenti di Amazon ritengono che sia uno dei prodotti più efficaci. Ha centinaia di recensioni positive e, a quanto pare, funziona davvero. Una ragazza ha scritto: “Questi panni sono la svolta. Sono rinata. So che può sembrare un’esagerazione ma chi ha necessità di portare gli occhiali h24 forse potrà capirmi”. Un altro acquirente ha detto: “In questi tempi di mascherine obbligatorie l’appannamento degli occhiali da vista è un bel problema. Una pulizia col panno e le lenti rimangono prive di appannamento per diverse ore”. Insomma, sembra che una prova valga davvero la pena.

SEAC Biogel Antifog, Spray Antiappannante. Il migliore per qualità – prezzo. Questo spray costa solo 10 euro e i risultati sono ottimi. Un acquirente ha scritto: “Con questo spray ho risolto il problema terribile degli occhiali appannati! Non mi pare possibile!”. Questo prodotto ha una azione antiappannante veloce ed efficace. Nato per occhialini e maschere sportive, è adatto anche per attività non acquatiche. Praticamente, adatto a tutti.