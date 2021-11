Ci sono trattamenti da fare nelle Spa specializzate o nelle cabine di estetica e altri trattamenti da fare in casa per rassodare e stirare i contorni del viso. Così da poter presenziare in modo smagliante agli aperitivi, cocktail, pranzi e cene in vista, con famiglia e colleghi, restrizioni sanitarie permettendo.

Tra i nuovi protocolli estetici collaudati nelle Spa si fa grande uso di oli, sieri e cocktail booster ad azione rapida. Rituali che si possono ripetere anche a casa seppure la manualità delle visagiste specializzate in riflessologia facciale sia difficile da ripetere con le proprie mani. Il gap però si può colmare grazie ai video tutorial ideati dalle stesse esperte e postati a profusione sui social.

Tra le novità i massaggi anti età per il viso

All’estero, dalla Corea alla California impazzano i facial bar che dispensano massaggi rapidi ad effetto immediato. La catena Face Gym, popolare a Los Angeles, New York e Londra ne è un esempio con un listino di trattamenti dai più profondi ai flash. Molto da Face Gym, come dice il nome, si basa sulle tecniche di massaggio, vere e proprie palestre per la pelle (come anche l’arredo ricorda), in cui ci sono attrezzi specifici. Come il best seller Multi Sculpt che insegnano anche ad usare quotidianamente per rassodare, liftare, ridefinire i contorni. Le metodiche di workout facciale si possono anche rifare a casa, seguendo le tecniche su Instagram (dal profilo FaceGym, che ha un seguito di 758mila adepti).

In Italia, appena ideato (e brevettato) anche un metodo di fitness facciale i cui effetti si vedono già la prima volta che si pratica. Si tratta di una metodica di esercizi di ginnastica attiva e passiva. E’ in grado di spinare le rughe e rialzare perfino i lineamenti ed è battezzata ‘Reflexology face resculpting’ dalla face skin specialsit e Spa therapist italiana Annaluisa Corvaglia, che l’ha ideata e presto la insegnerà anche sui social.

Il Mei Lifting e gli altri massaggi facciali più gettonati del momento

E’ un massaggio facciale di lusso e dagli effetti garantiti il nuovo ‘Mei Lifting’ ad azione rassodante, illuminante e liftante per una skincare impeccabile. A base di oli essenziali puri, edibili e non di serra, come cardamomo, sandalo, lime e lavanda, insieme all’argento colloidale è il servizio tra i più richiesti alla The Eden Spa. Ovvero l’oasi di benessere dell’Hotel di Roma della Dorchester Collection.

Il rituale si compone di una detersione con acqua micellare a base di finocchio selvatico, un delicato massaggio esfoliante, una maschera in gel ed una crema anti-età. Questo servizio iene ‘servito’ anche in abbinamento a cocktail, alcolici o analcolici, contenenti le stesse erbe ed oli essenziali usati per il trattamento.

E di grande successo è anche il Gua Sha Face Lift Ritual by Philosophia Botanica con lo speciale massaggio con le pietre che caratterizza il rituale. Propone appositi pacchetti di trattamenti skin-booster per Natale anche l’inglese Sarah Chapman. Ovvero, la visagist tra le più rinomate che conta tra le fedelissime la star del pop Madonna e la duchessa di Sussex Meghan Markle. Sul suo profilo Instagram, dove è seguita da oltre 94.000 seguaci, svela i segreti del ‘Platinum Meso-Melt Infusion System’ proponendo un set contenete infusioni antirughe, sieri, mini roller ‘fai da te’ a 138 sterline.

Quali gli effetti? “Una carnagione sana e luminosa con questo protocollo che combina la cura della pelle ad alta potenza e la tecnologia dei microneedling per trasformare e ringiovanire la pelle a casa propria’ precisa l’esperta.

Skincare, i nuovi kit di bellezza

Nuovi e numerosi i kit di bellezza con effetti visibili rapidamente per l’uso domestico, adatti alla tua skincare. Tante le nuove uscite di trattamenti combinati e specifici che vanno oltre la crema da notte e da giorno. Come i kit Superfusion dei Laboratories Fillmed, casa fondata dal medico estetico francese Michel Tordjman. Contengono un tris di rimedi (siero, crema e acqua micellare) a base di olio di argan e burro di mango, vitamine e acido ialruonico, in versione travel size, indicata anche per le cure d’urto da fare nel breve periodo.

E’ stata messa a punto nei Laboratoire Dermatologique SVR la linea ‘Densitium’ ad azione anti-gravità che punta ad attenuare le rughe marcate, incluse quelle lasciate sulla pelle dal cuscino. Rassoda in tempi veloci e ravviva la microcircolazione cutanea per un effetto di maggiore luminosità al viso.

Agisce la notte la crema Yuzu-C Beauty Sleeping Mask del brand giapponese Waso (del colosso Shiseido) a base degli estratti di Yuzu, agrume giapponese a potente azione antiossidante.

E’ uno scrub leggero e indicato per preparare le pelle ai sieri booster, invece, la maschera Satocane Pore Purifying ScrubMask (di Waso) con ingredienti dalla canna da zucchero.

Sono a base di attivi concentrati, infine, le boccette con il contagocce del brand made in Italy Farmacisti Preparatori, che riunisce una comunità di farmacisti. Il sistema permette di personalizzare le proprie ‘goccine’. Tra quelle dedicate ad attenuare le rughe si segnalano Argireline BTX 10% (contiene una soluzione di esapeptide-8 al 10%) contro le rughe d’espressione della fronte e del contorno occhi. E Vitamina A 2% (con il 2% di soluzione di vitamina A e lo 0.2% di Hydroxypinacolone retinoate puro) ad azioni anti-età, rinnovatrice e levigante.