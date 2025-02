In Italia esiste un borgo super romantico che dovrebbero visitare in molti. I suoi viali sono perfetti per tutti gli innamorati.

L’Italia è un Paese bellissimo, che riesce ogni volta a catturare tutta l’attenzione su di sé. Ogni anno milioni di persone – per la maggior parte stranieri – vengono nelle nostre città per vivere qualche giorno all’insegna della spensieratezza, dell’arte, della cultura, del buon cibo e anche del relax. Ci sono luoghi in cui ci si diverte, altre in cui si assapora la nostra grande storia, ma ci sono anche posti in cui il mare diventa il sogno di tutti ed è davvero bellissimo tuffarsi al suo interno. L’Italia è insomma il modo migliore per trascorrere le ferie.

Non tutti sanno che nel Bel Paese ci sono anche posti all’insegna dell’amore, e che sono dedicati proprio a coloro che intendono trascorrere qualche giorno in compagnia della propria anima gemella.

Ecco dove si trova il borgo più romantico del mondo

San Valentino è appena terminato, ma di certo le coppie non hanno smesso di organizzare qualche giornata per sé. Del resto, l’amore è ogni giorno e a dimostrarlo è proprio questo posto incantevole, che ogni anno ospita centinaia di innamorati. In particolare, chi visita questo borgo nella settimana di San Valentino è fortunatissimo, dato che lo vedrà avvolto in una luce rossa che proviene dal castello. Lo chiamano il “Borgo degli innamorati” e si tratta della bellissima cittadina di Termoli (provincia di Campobasso, Molise).

Quello di San Valentino è insomma un evento che viene organizzato ogni anno dall’Associazione Turismo in collaborazione con l’Amministrazione municipale. A questa manifestazione partecipano moltissime coppie, che si cimentano appunto nel tour dedicato all’amore. Si tratta di un percorso formato da racconti teatrali come Romeo e Giulietta ma anche da leggende, mostre, foto in scorci particolari, visite del sito archeologico della Termoli sotterranea, oltre alla riscoperta di alcune antiche botteghe del borgo. Negli angoli di Termoli si può inoltre lasciare il proprio lucchetto d’amore, che sarà per sempre custodito in piazza Bisceglie.

Termoli è però considerato il borgo dell’amore anche per i tanti scorci che questa cittadina regala ai turisti. Si possono ad esempio ammirare il Castello Svevo, il Montecastello, La Città Nuova, i Trabucchi. Visitarla ne verrà la pena, soprattutto se si è in compagnia della propria anima gemella e se si è innamorati della vita e di tutto quello che ne scaturisce.