Le vitamine di cui hai bisogno affinché il tuo sistema immunitario funzioni al meglio e possa combattere i virus invernali. Il calo delle temperature sembrava non arrivare mai, ma in questi giorni la colonnina di mercurio è ufficialmente scesa per avvisarci che l’inverno è dietro l’angolo. Per evitare che influenza, raffreddori e malanni stagionali ci mettano ko, è buona abitudine combinare diverse vitamine per favorire il buon funzionamento delle nostre difese immunitarie.

Buona salute e sana alimentazione, binomio imprescindibile

Una buona alimentazione è fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sistema immunitario. In questo senso, la dieta deve fornirci le vitamine necessarie affinché le nostre difese possano combattere le infezioni. Le vitamine sono essenziali per l’efficienza del sistema immunitario. Ecco perché ancora oggi disponiamo di nuovi risultati di ricerca che sottolineano la particolare importanza della combinazione di diverse vitamine nella buona salute del sistema immunitario.

Tra alcune delle vitamine che dovremmo non far mancare mai al nostro organismo ci sono: vitamina A, vitamine del gruppo B, vitamina D e vitamina C.

Il modo per garantire questo gruppo di nutrienti è consumare un’ampia varietà di alimenti, principalmente frutta e verdura. La dieta mediterranea, ad esempio, è la più ricca di queste sostanze.

Esercizio e riposo, gli altri pilastri

Se il cibo è alla base di un buon sistema immunitario, l’esercizio fisico è un altro pilastro fondamentale. Questo può aiutare a eliminare i batteri nelle vie respiratorie e ridurre le possibilità di contrarre il raffreddore. Anche un buon riposo non deve mancare, poiché mentre dormiamo il sistema immunitario si rigenera. Non dormire a sufficienza, infatti, indebolisce le nostre difese e aumenta il rischio di ammalarsi.

Dovrei assumere più vitamina C?

Un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione quando prepariamo il nostro corpo all’arrivo del freddo è l’importanza della vitamina C. È vero che non ‘innalza’ le difese, ma contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario.

La vitamina C è una vitamina idrosolubile, il che significa che non viene immagazzinata nel nostro corpo e deve essere ingerita regolarmente. Ciò contribuisce alla normale funzione immunitaria e agisce anche per proteggere le cellule dal danno ossidativo . Essendo una vitamina così importante per il sistema immunitario, è fondamentale tenere conto di alcuni fattori che potrebbero ostacolarne l’assorbimento. Il tabacco, ad esempio, distrugge la vitamina C. Quindi un fumatore ne avrà bisogno in quantità maggiori.

Per quanto riguarda gli amanti del caffè, dovrebbero attendere almeno mezz’ora prima di assumere integratori con vitamina C, poiché la caffeina interferisce con il suo corretto assorbimento.

Gli anziani, gli individui esposti a sostanze chimiche e gli atleti che praticano esercizi intensi dovrebbero aumentare l’assunzione di vitamina C, poiché queste attività richiedono una maggiore capacità antiossidante, indica l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

Parallelamente, oltre alla vitamina C, possono essere inseriti nella dieta anche integratori alimentari con formulazioni a base di propoli e pappa reale, che hanno un effetto positivo sul sistema immunitario.