Questa pianta medicinale è un’ottima alleata contro i dolori articolari

Si chiama arpagofito (o artiglio del diavolo) ed è una pianta medicinale che si distingue per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie. Scopriamola meglio. Ci sono molte piante medicinali con benefici per la nostra salute e che ci aiutano a mitigare i sintomi di alcuni piccoli problemi abbastanza comuni. Uno di questi è l’arpagofito, o artiglio del diavolo. Si tratta di una pianta selvatica molto comune nel deserto del Kalahari e nell’Africa meridionale e si è adattata per resistere alla scarsità d’acqua nelle aree in cui vive, come il deserto.

Arpagofito, i principali vantaggi di questa pianta medicinale

Le radici dell’arpagofito contengono numerosi principi attivi ed è una delle piante più indicate per alleviare piccoli disturbi e dolori articolari. La parte utilizzata è la radice secondaria, tagliata ed essiccata. E le sue proprietà medicinali sono principalmente attribuite alle sostanze contenute in questa radice note come iridoidi, tra cui l’arpagoside.

Per quanto riguarda gli usi terapeutici dell’arpagofita, l’Agenzia europea per i medicinali raccomanda l’uso della radice di arpagofita per il sollievo dei dolori articolari, grazie al suo effetto antinfiammatorio. Studi condotti in pazienti con artrosi hanno mostrato un significativo miglioramento dei sintomi dolorosi, migliorando la mobilità e la flessibilità articolare.

Inoltre, questa pianta è anche ampiamente utilizzata nella medicina dello sport per affrontare alcuni disagi dovuti a lesioni, come la tendinite.

All’arpagofito sono anche attribuite la capacità di stimolare la secrezione di succhi gastrici e la capacità di esercitare un effetto coleretico. A tal proposito, la Commessione E Tedesca ha autorizzato l’uso della pianta in caso di disturbi digestivi, perdita di appetito e reumatismi.

Perché dovresti assumerla

Questa pianta medicinale è un’ottimo analgesico e antinfiammatorio di azione rapida e continua, che ne consente l’uso in pazienti con condizioni articolari croniche (come la gotta). Come dovremmo assumerla? Il modo più semplice e frequente per assumerla è in compresse o capsule, grazie alla sua facile somministrazione e al dosaggio esatto. L’importante è seguire sempre le indicazioni e acquistare i prodotti in negozi certificati.