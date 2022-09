Problemi di forfora? Piante medicinali che possono aiutarti a ridurla

La forfora o pitiriasi è la desquamazione del derma del cuoio capelluto. Si tratta di un disturbo spesso strettamente connesso alla dermatite seborroica. Le sue cause sono diverse, ma spesso la forfora è determinata da predisposizione genetica, un’eccessiva produzione di sebo, uno scorretto fluire del sangue e reazioni dovute a stress, allergie o carenze alimentari.

Per curare la forfora è fondamentale rivolgersi ad un dermatologo. Nel caso in cui il problema non sia cronico, possiamo provare alcuni rimedi casalinghi, sfruttando i benefici delle piante medicinali adatte. Vediamone alcune.

Cosa favorisce la comparsa della forfora?

La causa specifica che provoca la comparsa della forfora è sconosciuta, tuttavia esistono numerosi fattori condizionanti. Tra questi, il clima, l’età, il sesso, la dieta, lo stato ormonale o il metabolismo di ogni persona.

Per cercare di ridurre le probabilità di andare incontro a questo disturbo, possiamo seguire alcune abitudini. Ad esempio, l’uso quotidiano di shampoo contenenti detergenti può soffocare le cellule ciliate sane e causare la proliferazione di batteri che possono causare la forfora. Non possiamo dimenticare che la pelle del cuoio capelluto è molto sensibile agli effetti dei prodotti chimici che vengono a contatto con essa, quindi nella scelta di uno shampoo bisogna tenerne conto.

Per quanto riguarda l’ uso prolungato del casco, non si può dire che ne sia una causa, ma è vero che solitamente provoca maggiore sudorazione e secrezione di sebo. Pertanto, favorisce un aumento della forfora grassa.

Oltre che da alterazioni di natura fisiologica la forfora potrebbe essere provocata anche da cause ambientali – come il caldo e l’umidità – che aumentano la sudorazione cutanea: ecco perché durante il lavaggio e l’asciugatura dei capelli è preferibile utilizzare sia acqua che aria tiepida.

Quali piante medicinali possiamo usare

Esistono alcune piante medicinali che ci aiutano a ridurre il problema. Ad esempio, è scientificamente provato che l’ortica ha proprietà antisettiche e antiossidanti che regolano e riequilibrano il sebo capillare.

Il Tea Tree Oil è uno dei prodotti più consigliati dagli esperti, poiché agisce come antisettico su diversi tipi di infezioni o disturbi della pelle, inclusa la forfora. Una raccomandazione e una possibile soluzione alla forfora è quella di utilizzare l’olio (da 1 a 3 gocce) su 25 ml del solito shampoo. Non dovrebbe mai essere applicato direttamente sul cuoio capelluto.

E, naturalmente, la camomilla è particolarmente indicata per ridurre la secchezza del cuoio capelluto, uno dei fattori scatenanti della desquamazione dei capelli.

Tutti questi prodotti, purché utilizzati come oli essenziali puri, devono essere diluiti (in acqua, shampoo, balsamo…) prima dell’applicazione.

Precauzioni prima dell’uso di rimedi casalinghi

La accomandazione è di andare da uno specialista prima di preparare qualsiasi lozione fatta in casa. La forfora è una desquamazione della pelle che dovrebbe essere curata da un medico e, se il problema persiste, da un dermatologo.