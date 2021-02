Il lattosio è uno zucchero naturalmente presente nel latte. Rappresenta il 5% della sua composizione e ha un ruolo importante nell’assorbimento del calcio. Il nostro corpo produce lattasi, un enzima che divide il lattosio in zuccheri semplici, in grado che questi vengano assorbiti dall’intestino senza difficoltà.

Le persone con intolleranza al lattosio non producono questo enzima o lo producono in quantità molto basse. Questo rende il corpo incapace di assorbire questo zucchero naturalmente. Il latte senza lattosio è ottenuto mediante un processo che ne consente una riduzione tale da far sì che la bevanda vaccina risulti digeribile anche agli intolleranti.

Fai attenzione al consumo abituale di questi prodotti se non sei intollerante

Se hai provato latte senza lattosio o se a volte lo consumi, non dovrebbe accadere nulla di strano al tuo corpo. Tuttavia, se lo fai regolarmente e non sei intollerante, potresti generare un’intolleranza. Quando consumiamo latte di questo tipo, il nostro corpo non deve sintetizzare l’enzima lattasi, quindi, il corpo potrebbe smettere di farlo naturalmente. Un altro pericolo che può causare il consumo di prodotti senza lattosio (senza essere intolleranti) è che questo favorisce l’assorbimento del calcio, quindi perderemmo un ottimo alleato.

L’intolleranza al lattosio non è la stessa cosa dell’allergia al latte. Questo è spesso fonte di confusione, ma sono patologie diverse. Le persone che hanno un’allergia al latte non possono consumare proteine ​​del latte, mentre il lattosio è uno zucchero. Pertanto, se la diagnosi è allergia, i latticini non devono essere consumati o toccati.

È importante ricordare che tutte le intolleranze e allergie richiedono una diagnosi medica. Se noti fastidio, gonfiore o infiammazione, vai da un professionista e lascia che ti prescriva gli alimenti che puoi o non puoi consumare.

Il latte senza lattosio è meno calorico e più leggero?

No, ha gli stessi valori nutrizionali di quello normale. Spesso associamo questi alimenti come a basso contenuto di grassi e calorie, tuttavia questo prodotto è destinato a persone che non possono ingerire latte normale, non come coadiuvante della perdita di peso.

Che le campagne pubblicitarie di questo prodotto lo promuovano come leggero non significa che, in verità, lo sia. Infatti, se presti attenzione alla confezione, noterai che questa condizione non è specificata da nessuna parte perché non sarebbe legale. È un latte leggero solo se sei intollerante al lattosio, altrimenti non noterai cambiamenti.