Perché dovresti bere succo di barbabietola prima del tuo allenamento

Bere succo di barbabietola prima di allenarsi è un’ottima scelta e in questo articolo ti spieghiamo perché. In che modo la barbabietola migliora la nostra sessione di fitness? E perché dovremmo includere questa abitudine nella nostra sana routine quotidiana? Vediamo 4 motivi validi per cui dovresti bere succo di barbabietola prima del tuo allenamento.

Aiuta ad aumentare l’energia durante l’allenamento

Sì, è un modo naturale per aumentare l’energia. Un piccolo studio del 2012 ha rilevato che bere succo di barbabietola ha aiutato a migliorare la resistenza e le prestazioni fisiche dei partecipanti durante gli allenamenti. I ricercatori hanno anche scoperto che i muscoli di chi beveva succo di barbabietola utilizzavano l’energia in modo più efficiente durante l’esercizio.

Questo succo contiene anche molti composti naturali chiamati nitrati. Probabilmente ne hai già sentito parlare come qualcosa da evitare, ed è vero quando si tratta di carni lavorate. Ma i nitrati nelle barbabietole sono super benefici. Il nostro corpo li converte in ossido nitrico, che aumenta il flusso sanguigno in modo che i nutrienti come l’ossigeno arrivino a destinazione in modo rapido.

E’ ottimo per il tuo cuore

Il succo di barbabietola giova anche al nostro cuore e aiuta ad abbassare la pressione sanguigna. I ricercatori ritengono che ciò sia dovuto al fatto che l’ossido nitrico che produciamo dai nitrati aiuta a dilatare e rilassare i nostri vasi sanguigni. E il succo di barbabietola contiene in realtà più nitrati delle barbabietole cotte, poiché cuocendole possono diminuire alcuni dei loro nutrienti.

Il succo di barbabietola riduce l’infiammazione

Ah, l’infiammazione. Ormai già saprai che l’infiammazione cronica non è positiva per la nostra salute, e gli antiossidanti possono aiutare a ridurre l’infiammazione. Le barbabietole contengono molti antiossidanti, ma spiccano in particolare i betalaini. Questi sono idrosolubili, il che significa che il nostro corpo non ha bisogno di grasso per assorbirli.

Il succo di barbabietola iuta a proteggere il fegato

Gli studi suggeriscono che la betaina, un composto presente nelle barbabietole, può aiutare a proteggere il fegato dai depositi di grasso e dalle tossine. Può anche aiutare il fegato a lavorare in modo più efficiente.