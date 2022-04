Olio 31, l’olio dalle mille virtù

Quando si sente parlare di erbe si trasmette l’impressione di dover andare nei campi a raccogliere le erbette, più che un’impressione è un legame al ricordo che le erbette, la passeggiata in campagna con la nonna è un ricordo che ci avvicina al buono, al genuino, al familiare, al metodo infallibile di nostra nonna. Esse possono essere utilizzate in tantissimi ambiti. Ad esempio, l’Olio 31 è un olio estratto dalla lavorazione macerazione cottura e calibratura di 31 erbe, analizzate e lavorate dai migliori chimici e biologi naturalisti. Nato in Svizzera, ormai ha raggiunto l’utilizzo, lo studio e l’uso in tutto il mondo. Ve ne sono di molte marche, tra cui un brand che è legato al naturale che puoi trovare sul sito Holyart. I benefici sono simili l’un l’altro, ma quel che cambia è la concentrazione e il metodo di lavorazione delle erbe.

Il dono dell’olio 31, approfittare della natura

Ringraziando la natura per i doni che ci porge, ci porta anche a ringraziare chi questi doni riesce ad utilizzarli per rendere la natura efficace a curare, guarire, lenire. La lavorazione delle 31 erbe che portano ad estrarre l’Olio 31, è un ringraziamento al mondo che è nato intorno. Gli utilizzi sono tantissimi:

Mal di gola (utilizzare tre o cinque gocce in acqua ed effettuare gargarismi); Digestione (ingerire 5 gocce in acqua per due o tre volte al giorno – ad esigenza -); Infezione delle vie urinarie (10 gocce in acqua per due o tre volte al giorno – ad esigenza -); Forfora (frizionare l’olio direttamente in testa sulla cute e lasciare tutta la notte, al mattino lavarsi i capelli – ripetere ogni due lavaggi -); Piaghe da decubito e lacerazioni in genere (diluire in acqua e lavare la parte interessata -funzione disinfettante-); Funghi e occhi di pernice (con ovatta oleare la parte interessata senza diluire); Candida (diluire 20 gocce in una bacinella di acqua e fare frequenti risciacqui – possibilmente tre volte al giorno, ma anche mattina e sera porterà dei benefici – un risciacquo nelle parti intime almeno una volta al mese aiuta a ristabilire il corretto Ph-).

Di utilizzi ve ne sono tantissimi, ma per chi ne intende di benessere, informando che l’Olio 31 ha azioni:

Lenitiva; Disinfettante; Emolliente; Cicatrizzante;

dovrebbe poi in automatico saper abbinarne l’uso alle sue necessità e in particolare cogliere che “prevenire è meglio che curare” è un modo di dire che funziona sempre.

Una cosa è certa: Se inizi a conoscerlo, in casa non può mancare.

Olio 31, le 31 essenze intorno a noi.

Le 31 erbe pensiamo possano essere delle erbe introvabili, ma in realtà non è così. Sono sì erbe miracolose, di fatto hanno dello straordinario soprattutto il fatto che si trovano intorno a noi. Estratto di arancio, menta, cannella, sono solo 3 delle 31 erbe. Limone, rosmarino, salvia, lavanda ed ecco che ci viene di nuovo in mente nostra nonna. Avete richiamato indietro il principe azzurro che stava già scalando la montagna per andare a raccogliere il fiore miracoloso? Rassicuratelo, le giornate sono molto più semplici con l’uso dell’olio 31 e soprattutto molto più leggere. Non parliamo di miracoli, ma di usi quotidiani che se frequentemente adoperati portano e evitare l’uso dei farmaci, risparmiando tanti bei soldini che potrebbero essere sicuramente occupati per altro. Il benessere a portata di mano, il benessere a casa tua.

Photo by Andrzej Gdula from Pexels