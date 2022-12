Un esercizio più faticoso non vuol dire sempre che sia migliore. Per questo motivo, correre non è sempre meglio della camminata veloce, o power walking. Seguici che ti spieghiamo meglio. Negli ultimi tempi sempre più persone si preoccupano di mantenere una buona salute e piano piano ci stiamo allontanando dalla mentalità secondo cui “allenarsi più duramente è meglio”. Al contrario, stiamo riconoscendo sempre più i benefici degli esercizi a basso impatto. Vedi per esempio la crescente popolarità del LISS, noto anche come allenamento allo stato stazionario a bassa intensità. E una modalità di LISS in particolare sta avendo il suo tempo sotto i riflettori: il power walking.

Sì, una volta considerato “per persone anziane o poco allenate”, il power walking sta ora guadagnando popolarità tra le persone di tutte le età. E un nuovo studio suggerisce che i power walker sono sulla strada giusta, perché fare questo tipo di esercizio può effettivamente aiutarci a vivere più a lungo.

L’importanza del power walking, lo studio nel dettaglio

Ecco cosa sapere: lo studio ha seguito 47.000 partecipanti per sette anni e ha esaminato in che modo il power walking ha influenzato i tassi di mortalità. Un punto chiave dello studio è stato che se tutti camminassimo per 10 minuti in più al giorno, potremmo prevenire oltre 111.000 morti all’anno.

Oppure, per vederla in un altro modo, l’aggiunta di 10 minuti in più di camminata veloce al giorno può aumentare la durata e la longevità della nostra vita.

Ciò significa che, per quelli di noi che al momento fanno zero minuti di power walking, impegnarsi in soli 10 minuti al giornoci aiuterà a vivere più a lungo. Quelli di noi che già praticano power walking possono continuare con la loro abitudine quotidiana, solo per 10 minuti in più.

Tieni presente che il power walking è più intenso della normale camminata, anche se non di molto, quindi è un esercizio adatto a tutti, anche a coloro che odiano il cardio o la corsa. Fondamentalmente, con il power walking ci si muove a un ritmo sostenuto e ci si allena abbastanza da aumentare di poco la frequenza cardiaca, ma a un livello in cui è ancora possibile portare avanti una conversazione. È ora di aumentare il ritmo durante quelle belle passeggiate tra ragazze.