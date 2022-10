Il nostro metabolismo rallenta con l’età: 3 modi per supportarlo

Il metabolismo è un argomento complesso, ma nella sua forma più basilare possiamo dire che si tratta dell’insieme di tutte le reazioni chimiche che sostengono la vita di un organismo ed è il processo mediante il quale il tuo corpo converte ciò che mangi in energia utilizzabile. Il tuo tasso metabolico determina il numero di calorie che il tuo corpo brucia. Inoltre, il metabolismo mantiene in equilibrio processi importanti della nostra salute come la glicemia, il colesterolo, i trigliceridi e la pressione sanguigna.

È importante tenere presente che il metabolismo cambia e forse rallenta con il passare dell’età. Questo è un normale processo biologico del nostro corpo. E se è vero che non possiamo controllare questo aspetto della nostra vita, possiamo controllare il modo in cui ci prendiamo cura del nostro organismo mentre invecchiamo. E possiamo supportarlo in modo che l’invecchiamento sia sereno e in salute.

Il metabolismo è in parte genetico e in parte dipende da comportamenti o cambiamenti che fai nel tuo stile di vita. Ci sono tre modi principali in cui il tuo corpo utilizza l’energia ogni giorno: energia utilizzata mentre il corpo è a riposo (chiamato metabolismo basale); energia utilizzata per scomporre il cibo; ed energia utilizzata nell’attività fisica. Questo è il motivo per cui sane abitudini come una buona igiene del sonno, la gestione dello stress, un’alimentazione adeguata e le pratiche di esercizio fisico sono fondamentali per supportare la salute metabolica del tuo corpo.

Modi per supportare il tuo metabolismo

1. Non aver paura di sollevare i pesi

Costruire muscoli aiuta ad aumentare il metabolismo, quindi aggiungi movimenti che incorporano lo sviluppo della forza, come sollevamento pesi e allenamento di resistenza, per aiutare a costruire massa muscolare. Man mano che costruiamo muscoli e riduciamo la percentuale di grasso, il nostro tasso metabolico aumenta. E questo è semplicemente perché i muscoli consumano più energia del grasso a riposo.

2. Aumenta l’assunzione di vitamina B

Uno dei più grandi errori che le persone tendono a commettere: mangiano poco e allenarsi troppo. Il nostro corpo ha bisogno di cibo: il cibo è carburante e quel carburante accende il nostro metabolismo per tutte le sue incredibili funzioni.

Assumi cibi ricchi di nutrienti che supportano il tuo metabolismo, in particolare quelli ricchi di vitamine del gruppo B come l’avocado, perché queste vitamine sono fortemente coinvolte nel metabolismo energetico. Un altro alimento che aiuta a sostenere il metabolismo: le alghe, che contengono iodio per il benessere della tiroide (che aiuta a regolare il metabolismo). Ottimi alleati sono anche cibi come uova, pesce, legumi, funghi e banane.

4. Scopri cosa ti aiuta a gestire lo stress

La responsabilità principale dell’asse HPA (ipotalamico, ipofisario, surrenale) è gestire la reazione del tuo corpo allo stress. Quando sei in uno stato di stress costante, i livelli di cortisolo hanno difficoltà a diminuire con l’avanzare della giornata. Incorpora metodi per insegnare al tuo corpo a rallentare, fare pause e praticare la delicatezza, in modo che lo stress rimanga a un livello minimo e gestibile.

Pensieri finali sul metabolismo

Tieni presente che non esistono due persone con lo stesso schema metabolico. Solo perché tu e un amico condividete abitudini e routine simili non significa che otterrete gli stessi risultati. Concentrati su come si sente il tuo corpo.

E se noti sintomi come aumento di peso indesiderato, costipazione, lentezza o nebbia cerebrale, è consigliabile parlarne con un medico che potrà aiutarti a valutare i tuoi nutrienti.