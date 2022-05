I consigli più efficaci per perdere peso camminando

Che camminare sia un’ottima alternativa per mantenersi in forma è fuori dubbio. Perdere peso camminando è possibile, a patto però di farlo nel modo giusto. Infatti, condurre uno stile di vita attivo ha più impatto dell’esercizio sul dispendio calorico giornaliero. Fare esercizio fisico per un’ora è importante e benefico, ma rappresenta solo una piccola percentuale del tuo dispendio calorico giornaliero.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è fondamentale svolgere almeno due giorni di esercizio di forza, ma il movimento attraverso attività a bassa intensità (come camminare) è molto importante per la nostra salute, e a cui non tutti sembrano dare il giusto peso.

Quando pensiamo al dispendio energetico tendiamo a concentrarci sull’esercizio fisico, ignorando tutti i movimenti a bassa intensità che facciamo durante la giornata. Questo si chiama NEAT o Termogenesi dell’attività senza esercizio, e spesso è ciò che determina se si sta perdendo grasso o no. Se il tuo obiettivo è ridurre la percentuale di grasso e ti alleni per un’ora al giorno ma trascorri il resto del tempo seduto, sarai comunque sedentario e questo renderà difficile dimagrire.

Perdere peso camminando, i benefici

Camminare è fondamentale per aumentare il dispendio calorico, ma anche per prendersi cura del nostro cuore e del nostro metabolismo.

Diversi studi hanno dimostrato che camminare migliora molti fattori di rischio cardiovascolare come la pressione sanguigna alta, la funzione endoteliale, il profilo lipidico, ecc.

Sappiamo anche che uno stile di vita sedentario provoca alterazioni dell’insulino-resistenza e infiammazione sistemica, che ci pone in un ambiente metabolico sfavorevole se l’obiettivo è ridurre la nostra percentuale di grasso.

Infine, abbiamo prove che affermano che le persone che camminano di più hanno meno rischi di mortalità. Pertanto, abbiamo ragioni più che sufficienti per aumentare la nostra attività quotidiana e camminare di più.

L’obiettivo dovrebbe essere quello di puntare a quasi 10.000 passi al giorno quasi tutti i giorni, tenendo presente che più cammini, maggiore sarà il tuo dispendio calorico e più facile sarà perdere peso camminando. Vediamo allora alcuni consigli per riuscire a perdere peso camminando.

1. Aumenta i passi di giorno in giorno

Se sei uno di quelli che cammina poco, ecco un ottimo consiglio: puoi aumentare di 500 passi ogni due giorni. Con questi piccoli incrementi a poco a poco progredirai e in un periodo massimo di due mesi avrai già livelli di attività fisica adeguati.

2. Cammina prima di andare a lavoro

Non è facile, spesso preferiremmo stare a letto approfittando di qualche minuto in più prima di iniziare la nostra giornata lavorativa. Ma alzarsi presto e assicurarsi un minimo di attività prima di iniziare la giornata lavorativa è un’ottima scelta. In questo modo, non importa quanto sia frenetica la giornata, sai già di aver garantito un minimo di attività.

3. Cammina durante tutto il giorno

Ti abbiamo già detto che dovresti iniziare molto presto, prima di iniziare la tua giornata lavorativa. Ma la verità è che l’ideale è dividere l’attività in più momenti durante la giornata. Questo, ti aiuterà a ottenere un buon numero di passi giornalieri alla fine della giornata.

4. Se puoi, meglio a piedi

Per quanto possibile, scegli di andare a piedi invece di prendere la macchina o i mezzi di trasporto. Anche evitare scale mobili o ascensori è un ottimo modo per incrementare i tuoi passi giornalieri e perdere peso camminando. Oppure, puoi scendere dai mezzi pubblici una fermata prima e fare un pezzo di strada a piedi.

5. ‘Traccia’ la tua attività

Tenere traccia del proprio movimento quotidiano con uno smartwatch o un’app ci aiuterà ad aumentare la motivazione e incoraggiarci a camminare di più.

6. Riduci le ore in cui stai seduto

Una delle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è quella di ridurre il numero di ore che trascorriamo seduti, soprattutto durante il tempo libero. Se durante la settimana non hai tanto tempo, il weekend è un’ottima occasione per dedicare più tempo al movimento. Il tempo libero non è negoziabile, non passare tutto il giorno sul divano a guardare film e serie tv.

7. Fai delle pause

In relazione al punto precedente, è importante fare delle piccole pause nella giornata lavorativa, alzarsi dalla sedia e camminare. Questi piccoli aumenti dell’attività fisica hanno anche dimostrato di ridurre il rischio di sviluppare lombalgia. Se fai il telelavoro o ricevi una telefonata durante la tua giornata lavorativa, cogli l’occasione per alzarti e camminare mentre parli.