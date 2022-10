6 miti da sfatare sulla perdita di peso: impara a conoscerli e riuscirai a cambiare il tuo corpo in modo sano. Quando abbiamo intenzione di dimagrire, spesso commettiamo l’errore di lasciarci convincere da falsi miti che ostacolano la perdita di peso in modo sano e salutare. Per esempio, dalle false dicerie che ci obbligano a limitare o bandire determinati alimenti, oppure falsi miti che sostengono che ci siano cibi cattivi che dobbiamo assolutamente evitare. Vediamo allora 6 falsi miti che ostacolano la nostra dieta sana.

I carboidrati ingrassano e si trasformano in grasso

Questa è una delle più comuni credenze errate che dobbiamo bandire. Non esistono cibi buoni o cattivi. Ciò che conta è la dieta generale. Ovviamente bisogna stare attenti agli alimenti ultra-lavorati o a quelli con zuccheri aggiunti, poiché il loro consumo a lungo termine è legato a malattie cardiovascolari o al diabete. Quindi, mangia carboidrati, ma sani: cereali integrali, per esempio (pane, pasta, riso…).

Saltare i pasti aiuta a perdere peso e grasso

Non è necessariamente vero. Nonostante ci siano persone per le quali il digiuno intermittente funzioni, in realtà il nostro organismo ha bisogno di una certa quantità di calorie per poter svolgere le attività quotidiane. Se eliminiamo i pasti come la colazione, non stiamo favorendo la perdita di peso o grasso, al contrario, poiché il corpo finirà per assorbire quelle calorie in più da altri cibi.

Per perdere peso devo bandire il pane

Altro falso mito. Anche se sei a dieta con l’obiettivo di perdere peso, puoi continuare a goderti una deliziosa fetta di pane tostato. Certo, meglio prediligere del pane integrale e senza zuccheri aggiunti o conservanti. Una fetta di pane del panificio di fiducia non vi farà certo ingrassare, anzi.

Per perdere il sulla pancia devi fare addominali

L’ esecuzione esclusiva degli addominali non aiuta a eliminare il grasso dalla zona dell’addome. Dovresti combinare routine di esercizi ad alta intensità per tutto il corpo, poiché stimolano la perdita di grasso in tutte le aree, con esercizi focalizzati sul core, poiché aiuteranno a stimolare la zona dell’addome. Sarà inoltre fondamentale seguire una dieta equilibrata in cui ci sia poco deficit calorico.

Bisogna eliminare i grassi

Assolutamente falso. I grassi sono fondamentali per il corretto funzionamento del nostro organismo. Ma è vero che ci sono prodotti a base di grassi trans che andrebbero limitati. Pertanto, in una dieta sana puoi includere grassi buoni, come olio extravergine d’oliva, noci, avocado, ecc.

Per perdere peso non devi cenare

Un altro grave errore. Smettere di mangiare di notte non ti farà perdere peso più velocemente o meglio. L’ora del giorno in cui si mangia il cibo non è rilevante. Ciò a cui dovresti prestare attenzione è ciò che stai mangiando e l’attività fisica che hai fatto o che farai.