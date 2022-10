Gli oli essenziali che ti aiutano ad affrontare la stanchezza autunnale

L’aromaterapia può essere una buon alleata per combattere l’astenia autunnale. Gli oli essenziali giusti ti possono aiutare ad affrontare la stanchezza tipica a cui puoi andare incontro in autunno. Vediamo quelli che dovresti sempre avere in casa.

L’autunno è arrivato ormai da alcune settimane. Una bellissima stagione, in cui però è importante riuscire ad abituarsi al calo delle temperature, ad avere meno ore di luce diurna e al ritorno delle routine che molti di noi tendono a voler ritardare. Per questo, è molto comune in questa stagione soffrire di una certa astenia, più che in primavera! Una stanchezza che si manifesta con uno squilibrio fisico ed emotivo, che ci può far sentire affaticati e con poca voglia di fare.

Abbiamo diversi modi per affrontare questo problema, e una di queste è l’aromaterapia, una disciplina basata sui benefici forniti dagli oli essenziali naturali, fonte di benessere.

Affinché un olio essenziale sia di alta qualità e di grado terapeutico che offra benessere, è molto importante che non venga rovinato o miscelato con altre sostanze: deve essere veramente naturale al 100%. Attualmente le forme di utilizzo più comuni sono attraverso diffusori, o applicando gli oli essenziali direttamente sulla pelle.

Oli essenziali, gli alleati d’autunno

A secondo di come vengono combinati, si possono ottenere diversi vantaggi. Riassumiamo quindi gli abbinamenti migliori che possono aiutarti ad affrontare la stanchezza autunnale.

Oli essenziali per rilassarsi e addormentarsi con facilità

Utili sono gli oli a base di legno di sandalo, mandarino o ylang ylang (fiore di cananga), la cui combinazione è perfetta per rilassarsi e aiutare il corpo ad addormentarsi. Per raggiungere la calma assoluta prima di andare a dormire, è molto utile sfruttare le proprietà naturali di questi oli attraverso un diffusore. Oppure applicandoli con un roll-on su tempie, collo, polsi o piante delle piedi con un leggero massaggio. .

Per una dose di energia extra

Se ci sentiamo stanchi, è utile l’abbinamento degli agrumi, che funziona molto bene per riattivare l’energia e favorire la creatività. Questi tipi di oli essenziali sono particolarmente rivitalizzanti e sono ideali per aumentare la produttività al lavoro o a casa.

Trova equilibrio e combatti l’ansia

Non c’è dubbio che il cambio di stagione possa influenzare anche il livello di stress. In tal caso, gli oli di incenso, bergamotto o lavanda sono buoni alleati: una combinazione perfetta che aiuta a ritrovare l’equilibrio e combattere l’ansia. Un olio essenziale di questo tipo è particolarmente utile quando viene applicato in roll-on direttamente su polsi, tempie o collo.

Rafforza i capelli per prevenirne la caduta

Una delle parti che soffre di più in autunno sono i nostri capelli. Infatti in questa stagione non è strano che la caduta dei capelli aumenti. Con solo due gocce di puro olio essenziale di rosmarino, mescolate al solito shampoo, puoi rafforzare la salute dei capelli. Inoltre, è un olio essenziale tonificante che migliora la concentrazione e la lucidità.