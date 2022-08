Fine delle vacanze? Nutri la pelle con questi 8 rimedi naturali

8 rimedi naturali per nutrire la pelle a fondo dopo le vacanze estive. Oli che idratano, riparano e ti proteggono dentro e fuori.

La natura ci offre tanti rimedi naturali che aiutano a prenderci cura del nostro corpo, dentro e fuori. È il caso degli oli naturali di piante, frutti e semi, autentici trattamenti che idratano, nutrono, leniscono e proteggono la tua pelle. Se sei appena tornato dalle vacanze e hai bisogno di nutrire la pelle a seguito degli eccessi dell’estate e del sole, prendi nota di questi 8 oli super nutrienti.

Olio di avocado, tra i migliori rimedi naturali

L’ avocado è uno dei cosiddetti “superfood”. E non perché abbia dei superpoteri, ma perché la sua composizione nutritiva lo rende un ingrediente essenziale per prenderci cura di noi dentro e fuori. È ricco di vitamine A, B, C, D ed E, sostanze che aiutano a idratare e nutrire la pelle. Infatti è indicato per tutti i tipi di pelle, comprese quelle con dermatite atopica, eczema o psoriasi.

Olio di lavanda

È uno degli oli più utilizzati per i casi di stress e ansia, grazie al suo potere calmante. Queste stesse proprietà possono essere applicate alla pelle, in quanto è antinfiammatorio, tonificante e antiossidante.

Olio extravergine d’oliva

È il re in cucina, uno degli alimenti più sani che esistano, uno dei motivi per cui la dieta mediterranea è così salutare e, naturalmente, un rimedio naturale per la pelle. È ricco di antiossidanti, vitamine E e K e acidi grassi. Idrata, protegge, ripara e previene l’invecchiamento cellulare.

Rimedi naturali: prova l’olio di jojoba

Questo rimedio naturale è ideale per combattere gli effetti dei radicali liberi sulle cellule della pelle, che accelerano l’invecchiamento. Questo grazie al suo effetto antiossidante e altamente idratante, in quanto è in grado di trattenere l’acqua nelle cellule in modo da non far perdere l’idratazione.

Olio di nocciola

Forse non sapete che questo olio naturale è uno dei più adatti per riequilibrare la pelle. La sua applicazione vi regalerà un’idratazione profonda. Questo grazie al suo alto contenuto di vitamina E. Inoltre, ha proprietà antibatteriche e rigeneranti che aiutano a mantenere l’elasticità e la compattezza dell’epidermide.

Olio di semi d’uva

Continuiamo con un altro olio naturale poco conosciuto, quello di semi d’uva. Il suo alto contenuto di acidi grassi e polifenoli stimola la produzione naturale di collagene, rendendo la pelle più giovane e sana.

Rimedi naturali: olio di semi di zucca

Gli effetti benefici della zucca per la salute sono ben noti. Anche se forse l’olio dei suoi semi non è così noto. Si tratta di un ottimo alleato per combattere la formazione di rughe e segni di espressione, e il suo uso regolare aiuta a prevenire l’invecchiamento precoce e la pelle appare più sana.

Olio di semi di chia

Questo olio è molto ricco di antiossidanti e Omega-3, sostanze che aiutano a migliorare il microbioma della pelle. Inoltre, è altamente idratante, nutriente, antinfiammatorio e aiuta a riparare la pelle.