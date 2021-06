Lo yoga non contribuisce solo al benessere della mente e del corpo, ma anche alla bellezza della pelle, anche quella del viso. “Attraverso lo ‘yoga del viso’ o ‘facial yoga’ si eseguono esercizi facciali mirati per tonificare tutti i muscoli del viso, compresi gli orbicolari ed i períabiali. Questo contribuisce allo spianamento delle antiestetiche rughe di espressione che con l’avanzare dell’etá inevitabilmente tendono a presentarsi in tutte le donne”. A spiegarlo è Erika Matuskova, insegnante certificata che in collaborazione con Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty, condivide con la propria community sui social esercizi e consigli per prendersi cura di sé giorno dopo giorno attraverso il facial yoga.

L’importanza dello Yoga per il proprio benessere

Per ritrovare il proprio equilibrio, per un momento per se stessi e per unire il relax a una leggera attività fisica dopo le tante ore trascorse alla scrivania, in tanti in questi mesi si sono avvicinati, magari grazie alle lezioni on line o ai tanti libri, allo yoga. Una pratica millenaria sempre più rivalutata specie in questo periodo in cui la ricerca dello stare bene è una massima priorità.

Il Facial Yoga

“A differenza della ginnastica facciale, il facial yoga viene integrato dalla respirazione, che svolge un ruolo importantissimo nell’ossigenazione dei tessuti.

Inspirando ed espirando si stimola la circolazione sanguigna e linfatica, vi è maggiore ossigenazione nei tessuti e, quindi, un più rapido smaltimento di tossine. Lo yoga facciale è un super training anti-age naturale, oltre che una serie di movimenti semplicissimi mirati ad aumentare la micro-circolazione e a ridurre la tensione muscolare del viso”.

Facial Yoga, 4 esercizi da fare a casa

Per inserire questa antica disciplina nella propria beauty routine, ecco 4 semplici esercizi per prendersi cura della pelle attraverso il facial yoga, da praticare comodamente a casa o alla scrivania e senza l’uso delle mani dopo aver applicato oli, sieri o creme per idratare e nutrire la pelle.

1 – Per una pelle più tonica e luminosa

Aprire la bocca e pronunciare la parola “UAI” per 20 volte senza strizzare gli occhi. Una volta terminato, ripetere la parola al contrario, quindi “IAU” per altre 20 volte.

2 – Per attenuare le rughe sulla fronte

Allargare il più possibile gli occhi e aprire la bocca a forma di “O”; mantenere la posizione il più possibile.

3 – Per tonificare guance e labbra

Chiudere la bocca e risucchiare le guance tenendo le labbra chiuse; mantenere la posizione il più possibile.

4 – Per contrastare le rughe naso labiali

Gonfiare le guance insieme e poi spostare l’aria da una parte all’altra per 5 volte. Al termine, espirare facendo una “O” con la bocca. Ripetere il ciclo per 10 volte.