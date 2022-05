Eucalipto: i motivi per cui dovresti inferirlo nel tuo kit di rimedi casalinghi

L’eucalipto è una pianta con molteplici proprietà benefiche. E’ ampiamente conosciuto come decongestionante nasale e respiratorio, ma queste non solo le sue uniche proprietà. Le foglie di eucalipto sono ricche di oli essenziali. Nel campo della medicina sono riconosciute le sue proprietà come decongestionante nasale e respiratorio. In altri paesi viene utilizzato per realizzare prodotti chimici, come potente repellente per insetti. In Australia è associato al cibo principale dei simpatici koala. Le sue foglie contengono tra l’1 e il 3,5% di olio essenziale il cui componente principale è 1,8-cineolo o eucaliptolo.

Quali sono le proprietà dell’eucalipto

Vediamo allora le più importanti proprietà di questa pianta medicinale.

– Effetto benefico per il sistema respiratorio. Ha la capacità di agire come balsamico ed espettorante. Aiuta ad alleviare il raffreddore e le condizioni respiratorie, aiuta anche a decongestionare i polmoni, grazie alle sue proprietà espettoranti.

– Nel campo dell’igiene personale. Il suo potere antisettico e il suo gradevole aroma lo rendono un ottimo ingrediente nei prodotti cosmetici e per la cura della pelle.

– Alcuni studi hanno dimostrato la sua capacità di ridurre i livelli di zucchero nel sangue.

Si tratta di una pianta medicinale ideale in caso di raffreddore e influenza e per aiutare a curare ferite e malattie della pelle. In caso di ustioni, vesciche, punture di insetti, piccole ferite, brufoli e foruncoli, grazie al suo potere cicatrizzante e antibatterico.

Come approfittare di questa pianta medicinale

L’eucalipto si può trovare sotto forma di balsami, collutori, oli, creme e anche in capsule. Un modo comune è assumerlo attraverso i vapori, mettendo le foglie in acqua bollente e inalando il vapore. Ed è un ottimo trattamento del raffreddore se usato come Aerosol. È l’ideale, infatti, quando abbiamo la tosse.

Utile se pratichi la meditazione

Poiché la meditazione richiede una concentrazione costante e il controllo della respirazione, le proprietà espettoranti e di pulizia delle vie aeree dell’olio essenziale di eucalipto consentono di rilasciare la tensione toracica e quindi l’ansia. Questo ti permetterà di respirare profondamente e costantemente, cosa molto importante durante la meditazione.