Così lo yoga può aiutarti ad affrontare il rientro a lavoro dopo le vacanze

Lo Yoga può seriamente aiutarti ad affrontare al meglio il rientro dalle vacanze. Vediamo insieme come.

Settembre è ufficialmente iniziato e tutto ricomincia da capo. Le vacanze sono finite, torniamo alle nostre routine in termini di cibo, orari e lavoro. Il primo lunedì di questo mese di solito segna l’inizio di “un nuovo anno”. Ed è ora di mettersi in marcia, recuperando quelle abitudini che, forse, abbiamo lasciato da parte in vacanza. Ebbene, lo yoga può essere un buon alleato per affrontare al meglio il ritorno alla routine a tutti i livelli.

Il corpo nota l’inattività

Dopo le vacanze potresti notare il tuo corpo più rigido e pesante. Anche se ti sei disconnesso e riposato, in vacanza, spesso, tendiamo a mettere da parte lo sport. Rilassiamo le nostre routine e il caldo non è sempre un buon alleato per tenere il passo con i nostri allenamenti.

La chiave è recuperare le nostre abitudini, nel caso in cui le avessimo messe da parte durante l’estate. È vero che all’inizio può essere un po’ difficile, ma in breve tempo inizierai a notare il cambiamento e i vantaggi sono tanti.

Fare yoga ti aiuterà a tornare più facilmente alle tue routine quotidiane. Il consiglio è quello di provare a ricominciare poco a poco, progressivamente; pianificare la tua settimana, trovare il momento e il luogo adatto per esercitarti con lo yoga.

Hatha yoga per avere un’energia in più

In questi primi giorni di settembre potremmo essere a corto di energia. Tornare ad alzarsi presto e sopportare, di nuovo, gli orari di lavoro sembra complicatissimo. In questi casi l’hatha yoga, una delle pratiche più tradizionali, è molto consigliato.

Si tratta di un allenamento psico-fisico e come parte del Raya Yoga, la disciplina più tradizionale e rappresentativa dello Yoga nella sua origine. Il suo obiettivo è normalmente designato con l’espressione nadi suddhi, attraverso quella che viene intesa come la vitalizzazione del corpo e la purificazione del sistema nervoso.

In questo caso si tratta di lezioni equilibrate con una struttura tradizionale e basate sugli 8 passi dello yoga. Tutte le discipline hanno posture corporee (asana) e respirazione (pranayama), ce ne sono più dinamiche, meno dinamiche, con un numero maggiore di posture, con più passi. Ma tutte partono dalle basi tradizionali dello yoga.

Il saluto al sole, posizione consigliatissima per il rientro

Una delle posizioni chiave, consigliata dalla maggior parte degli esperti, è il saluto al sole. Ed è ottima anche per un migliore ritorno alla routine dopo le vacanze. Iniziare la nostra giornata con il saluto al sole ci permette di rafforzare sia il corpo che la mente. Ci aiuta a concentrarci sulla respirazione, a migliorare la nostra flessibilità e a rilassare i muscoli mentre la mente si libera dallo stress quotidiano e dai pensieri tossici.

Infatti, uno dei principali problemi che incontriamo quando torniamo alla routine è quello di ritrovarci con lo stress e con la frenesia della quotidianità. La sua pratica quotidiana lo farà diventare un’abitudine che ci aiuterà a canalizzare un ritorno a una routine molto più sana, più ordinata ed equilibrata.

Si può fare anche a fine giornata. In questo modo si genera uno stato di rilassamento che produce l’energia necessaria per affrontare la giornata o per poter riposare meglio.