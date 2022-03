Colazione sana: perché dovresti includere le proteine

Includere le proteine ​​all’interno di una colazione sana è un’ottima scelta. Ci danno sazietà aiutando a controllare l’appetito più a lungo. Vediamo tutti i benefici dell’inserire le proteine nella nostra colazione sana.

Ci sono occasioni (tante) in cui non diamo alla colazione la giusta importanza. Spesso ci accontentiamo di un caffè veloce, magari un biscotto. Non apprezziamo l’importanza di inserire una serie di nutrienti nel primo pasto della giornata, per renderlo sano.

I nutrienti base per una colazione sana

La frutta non deve mancare in una colazione sana ed è meglio mangiarla fresca e in pezzi piuttosto che bere un succo di frutta. È anche molto importante che siano presenti le proteine (per esempio mangiando uova, latte, yogurt). Una colazione sana è completa aggiungendo una tazza di tè o caffè, aggiungendo un carboidrato complesso come una fettina di pane integrale o di segale con alcuni grassi sani come avocado, olio extravergine di oliva o salmone.

Alimenti che forniscono proteine

Molti nutrizionisti sono concordi nel dire che è consigliabile inserire le proteine colazione che sia sana. Non dovrebbero mancare proteine ​​magre, come un uovo in camicia o alla coque, yogurt naturale senza zuccheri aggiunti, salmone affumicato. Potresti anche scegliere un formaggio magro come una piccola quantità di fiocchi di latte o di ricotta.

Esistono anche alternative proteiche vegetali, adatte alle diete vegane, come quelle che forniscono frutta secca come pistacchi, semi di canapa, tofu…

Perché mangiare proteine a colazione?

Le proteine ​​a colazione ci regalano sazietà e ci aiuteranno a controllare l’appetito, così da poter sopportare meglio la mattinata senza troppi spuntini. Inoltre stimolano il cortisolo a rimanere attivo, il che favorisce un metabolismo veloce. Gli aminoacidi proteici possono migliorare l’omeostasi interna del corpo, inoltre mantengono sana la massa muscolare e possono favorire un aumento della concentrazione e della temperatura corporea.

La fretta, nemica di una colazione sana

Indubbiamente, uno dei motivi per cui non sempre prepariamo la colazione come dovremmo è la fretta. La mattina spesso corriamo e non concediamo alla colazione il giusto tempo. Invece, dovremmo concederci più tempo per fare colazione come si deve. Se andiamo di fretta, possiamo berci un drink veloce appena ci alziamo, ma poi, entro un’ora, concediamoci un po’ di tempo per una colazione sana.