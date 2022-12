Castagne: tutte le proprietà benefiche su pelle e capelli

Le castagne sono un alimento tipico dell’autunno e dell’inverno e sono ottime da mangiare quando fuori fa freddo. Non a caso si tratta della frutta secca per eccellenza durante i mesi invernali. Ma oltre ad essere un alimento salutare grazie a tutti i nutrienti che contengono, le castagne sono anche un ottimo ingrediente per prendersi cura di pelle e capelli. Infatti hanno un alto potere idratante e sono ricche di vitamina C, una sostanza riparatrice che si prende cura di te dentro e fuori.

I nutrienti delle castagne

Come tutta la frutta secca, anche le castagne sono una fonte di fibre e carboidrati complessi. Ma la loro composizione nutrizionale è più simile a quella di un cereale che a quella di una noce. Infatti, il loro contenuto di grassi è notevolmente inferiore a quello di altra frutta secca, risultando così meno caloriche. Per questo motivo puoi consumarle come snack per saziarti. Sono inoltre ricche di vitamine del gruppo B e sali minerali come potassio e fosforo.

Perché sono alleate della cura della pelle del viso?

Tutto merito della vitamina C, sostanza riparatrice. La vitamina C combatte i radicali liberi, responsabili dell’affaticamento cellulare, e migliora l’aspetto della pelle. Inoltre, fornisce anche collagene e maggiore elasticità. Poiché sono ricche di tannini, possono aiutare a combattere anche l’acne.

Come fare una crema di castagne per la pelle

Puoi versare un po’ di olio di castagne direttamente sulla pelle e lasciarlo in posa per qualche minuto. Un’alternativa è cuocere le castagne, schiacciarle insieme all’acqua, aggiungere un cucchiaio di olio di mandorle, miele e qualche goccia di latte. Con questo otterrai una maschera per nutrire e illuminare la tua pelle.

Come usarle per il corpo?

Puoi usare le castagne per riparare la pelle danneggiata dal freddo, grazie al contenuto di vitamina C che aiuta a proteggere l’epidermide e rigenerare la pelle. Potresti preparare una crema esfoliante, da utilizzare in quelle zone che tendono a seccarsi di più come i gomiti, le ginocchia, le mani, e anche per i piedi.

Come preparare una crema corpo con le castagne

Prendete la farina di castagne e impastatela con acqua, miele e un po’ di zucchero. Fate un piccolo massaggio sulle parti interessate. La pelle sarà morbidissima e l’ effetto peeling dello zucchero favorirà la circolazione ed eliminerà le cellule morte. Potete anche cuocere delle castagne e schiacciarle insieme a due cucchiai di olio, un po’ d’acqua e miele e usare il composto ottenuto come se fosse una maschera per il corpo, lasciarlo agire qualche minuto e poi lavarlo via con acqua.

Castagne per idratare i capelli

La castagna è anche un buon rimedio casalingo per i capelli. Ad esempio, se avete i capelli grassi, la polpa di castagne aiuterà ad idratarli senza renderli unti, poiché è astringente. Se hai i capelli molto secchi, possono ammorbidirli aggiungendo qualche goccia di olio di mandorle o di oliva.

Come preparare una maschera per capelli

Schiacciare tre castagne cotte e mescolare con yogurt e miele. Idraterai e nutrirai i tuoi capelli. Potete usare l’acqua di cottura per risciacquare dopo il lavaggio, per una sferzata di brillantezza.

Come scegliere il tipo migliore di castagna

Una volta visti tutti i benefici delle castagne, bisogna saperle scegliere correttamente, sia per consumarle che per utilizzarle per un rituale di bellezza. Infatti possono sembrare tutte uguali ma così non è. Vediamo come scegliere i migliori: