Cappuccino a dieta, si può bere o fa ingrassare?

Il cappuccino la mattina fa ingrassare o si può bere anche se si è a dieta? Per molte persone il cappuccino la mattina è un rituale irrinunciabile, anche più del semplice caffè. M quante calorie ha un cappuccino? E soprattutto, possiamo concedercelo anche se siamo a dieta, o semplicemente se stiamo seguendo una alimentazione sana ed equilibrata?

Le calorie del cappuccino

Se parliamo del cappuccino classico, ovvero quello composto da caffè e latte montato a vapore, non si tratta di poi così tante calorie. Una tazzina di caffè ha circa 3 calorie. Il latte intero circa 65 calorie per 100 ml. Generalmente, viene preparato con circa 125 ml di latte e una tazzina di caffè. Ne consegue che le calorie di un cappuccino medio siano circa 80 calorie.

Se però scegliamo del latte parzialmente scremato, le calorie scendo a circa 60 calorie per tazza, mentre con il latte scremato possiamo arrivare fino a 45 calorie per tazza.

Ha anche un buon profilo nutrizionale: per 100 grammi di prodotto si contano 9.8 grammi di carboidrati, 2.5 grammi di grassi e 2.9 di fibre. Questa bevanda garantisce inoltre alcuni sali minerali come calcio, ferro, sodio, potassio, fosforo e zinco, mentre le vitamine prevalenti sono quelle del gruppo A, B1, B2, B3, B6, C ed E.

Posso berlo se sono a dieta?

Molte persone si chiedono se sia possibile bere il cappuccino in un regime dietetico ipocalorico, o se sia possibile berlo con frequenza. La risposta non può essere univoca. Infatti, dipende da molti fattori. Innanzitutto bisogna capire che tipo di dieta si sta seguendo e le motivazioni. Se l’obiettivo è quello di perdere qualche chilo semplicemente mangiando meglio, il cappuccino potrebbe rientrare nell’alimentazione senza troppi sforzi. L’importante è tenere sotto controllo la quantità di macronutrienti tenendo in considerazione quelli del cappuccino.

Se si sta seguendo una dieta per altri motivi, per esempio riduzione del colesterolo o altre condizioni di salute, si dovrebbe sempre chiedere consiglio al proprio medico prima di scegliere un cappuccino al posto di un semplice caffè. Molto probabilmente, sarà preferibile limitare il latte e i suoi derivati.

Consigli per rendere il cappuccino meno calorico

Il cappuccino di per sé non è una bevanda calorica, a patto di sceglierlo nel modo più semplice possibile. E’ bene preferire la bevanda classica formata solo da caffè e latte montato a vapore. Inoltre, si può decidere di non aggiungere zucchero, che aumenta sensibilmente le calorie totali, ed evitare topping con cacao o cioccolata fusa.

Infine, se si è a dieta, è preferibile non abbinarlo al classico cornetto o brioche, con cui si può arrivare ad aggiungere più di 300 calorie e tanti grassi.