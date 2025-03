La Carta per i nuovi nati rappresenta un importante strumento di supporto alle famiglie italiane. Ecco in cosa consiste.

A partire dal 2025, il governo italiano ha introdotto una misura significativa per sostenere le famiglie con bambini piccoli, nota come Carta per i nuovi nati, comunemente chiamata Bonus bebè. Questo incentivo economico di 1200 euro è destinato alle famiglie con figli nati, adottati o in affido dal 1° gennaio 2025, e mira a coprire le spese essenziali nei primi anni di vita del bambino, come alimenti, pannolini e abbigliamento.

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un incremento significativo del fondo destinato a questa misura, portando la dotazione a 330 milioni di euro per il primo anno, con un ulteriore aumento previsto a 360 milioni di euro nel 2026. Questo rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della vita delle famiglie, specialmente in un periodo in cui il tasso di natalità in Italia è in forte calo.

A chi spetta il Bonus bebè: i requisiti per richiederlo

Per poter accedere alla Carta per i nuovi nati, le famiglie devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali. In primo luogo, almeno uno dei genitori deve avere residenza in Italia. Inoltre, è necessario avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) familiare non superiore a 40.000 euro annui. Non ci sono limiti riguardanti la condizione lavorativa, pertanto anche i disoccupati e i lavoratori autonomi possono presentare richiesta.

Questa apertura rappresenta un tentativo di allargare la platea dei beneficiari, affinché più famiglie possano beneficiare di questo sostegno economico. È importante notare che la misura è applicabile anche a famiglie con situazioni particolari, come quelle con figli in affido o adottati, che spesso affrontano spese impreviste e necessità particolari.

Come richiedere la Carta per i nuovi nati

La richiesta per ottenere la Carta per i nuovi nati può essere effettuata attraverso il portale INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) o presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati. Il procedimento è abbastanza semplice e si articola in alcuni passaggi fondamentali:

Verifica dell’ISEE: Prima di tutto, è necessario avere un ISEE aggiornato, che può essere richiesto attraverso apposite procedure online o presso i CAF. Compilazione della richiesta: Una volta verificato l’ISEE, la domanda può essere compilata direttamente sul sito dell’INPS o con l’assistenza di un operatore del CAF. Ricezione della Carta: Dopo l’approvazione della domanda, la Carta verrà inviata all’indirizzo fornito o potrà essere ritirata presso un ufficio postale.

È previsto che l’INPS pubblichi una circolare con tutti i dettagli operativi della procedura, e le domande potranno essere inoltrate a partire dalla fine di marzo 2025.

Valore e modalità di erogazione della Carta

Il valore della Carta per i nuovi nati è di 1200 euro, un incremento rispetto ai 1000 euro previsti negli anni precedenti. Questo contributo è erogato come una tantum e non ripetuto annualmente. Sarà emesso da Poste Italiane o da istituti bancari aderenti e verrà elargito nel mese successivo alla nascita, adozione o affido del bambino. È importante sottolineare che il bonus non sarà considerato ai fini del reddito imponibile, rendendolo un aiuto diretto per le famiglie.

Cosa si può acquistare con il Bonus bebè 2025

La Carta per i nuovi nati è destinata a coprire l’acquisto di beni di prima necessità. Tra questi, rientrano:

Alimenti specifici per neonati e bambini

Pannolini, salviettine e prodotti per l’igiene

Abbigliamento per la prima infanzia

Questi beni possono essere acquistati presso negozi convenzionati, sia fisici che online, garantendo così una certa flessibilità alle famiglie nell’utilizzo del bonus.