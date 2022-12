Aumento di peso: sei ingrassato o sono solo liquidi?

Il tuo peso può cambiare per una serie di motivi che non hanno nulla a che fare con l’aumento di peso e del grasso corporeo. Per questo, ti spieghiamo come capire se quel chilo in più che vedi sulla bilancia è solo ritenzione di liquidi o no.

Alcune volte, saliamo sulla bilancia e ci accorgiamo che segna del peso in più. Una spiacevole sorpresa che ci fa chiedere quale sia la causa di tale aumento. Tuttavia, gli esperti insistono sul fatto che il peso da solo non dovrebbe essere utilizzato come unica indicazione della buona riuscita di una dieta. Infatti il peso corporeo può cambiare per vari motivi che non hanno nulla a che fare con l’aumento o la perdita di grasso corporeo.

I cambiamenti più comuni su base giornaliera sono causati da modifiche nel volume di acqua che accumuliamo nei tessuti. Spesso, se aumentiamo fino a un chilo da un giorno all’altro, si tratta solo di liquidi. Per questo motivo gli esperti insistono sul fatto che salire sulla bilancia tutti i giorni e valutare semplicemente il peso non è una misura oggettiva per capire se abbiamo perso o guadagnato grasso corporeo.

Aumento di peso: perché tratteniamo i liquidi?

L’accumulo di liquidi può essere causato da diversi fattori. Per esempio, per motivi legati allo stile di vita (ridotto apporto di acqua, aumento di apporto di sodio, consumo di alcol o diete ricche di junk food e additivi. Ma anche permanenza a lungo nella stessa posizione e mancanza di attività fisica).

È anche associato a cambiamenti ormonali, specialmente nella fase luteale prima delle mestruazioni o altre cause fisiopatologiche come problemi circolatori, insufficienza renale o epatica, insufficienza cardiaca. Questi ultimi casi devono essere trattati clinicamente da uno specialista.

Anche lo stress e l’eccesso di cortisolo possono causare l’accumulo di liquidi in eccesso, così come la mancanza di riposo.

Suggerimenti per migliorare questo problema

Tenendo presente che la ritenzione idrica potrebbe influenzare il nostro peso, è ora di mettersi al lavoro. L’accumulo di liquidi è multifattoriale e deve essere valutato con il proprio medico di fiducia per trattare le possibili cause. Spesso è molto importante migliorare la salute intestinale, seguire una dieta ricca di potassio e fibre alimentari, idratarsi bene, aumentare l’attività fisica e migliorare eventuali squilibri ormonali, disturbi del sonno o stress continuo, se presenti.

E i risultati sono evidenti, ovviamente. Spesso anche solo cambiare le proprie abitudini di vita ci aiuta a sentirci più sgonfi, per esempio iniziando a camminare 1 ora tutti i giorni a passo svelto o limitando l’assunzione di junk food. Inoltre, una visita da un nutrizionista potrà aiutarti a capire quando si tratta di liquidi e quando di grasso in eccesso, con studi sulla composizione corporea.