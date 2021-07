Se è vero che il momento migliore per l’esercizio fisico è sempre quello più comodo per te, esistono molti vantaggi nell’allenarsi di mattina.

1. Se ti alleni al mattino, potresti finire per essere più produttivo

Alzarsi e fare esercizio prima che la maggior parte del mondo si svegli è una bella sensazione e può essere molto motivante. In seguito, ti sentirai soddisfatto e calmo e sarai pronto per una giornata di maggior successo. Inoltre, la ricerca mostra che allenarsi di mattina può migliorare la tua attenzione e il tuo processo decisionale, aiutandoti a essere più concentrato e produttivo.

2. Allenarsi di mattina significa più tempo per la famiglia dopo il lavoro

La salute è una priorità assoluta e l’adattamento al tempo di allenamento è obbligatorio, ma spesso la famiglia viene prima di tutto. Ed è bello prepararsi per la giornata senza sentirsi come se tutto fosse in modalità “crisi totale”. Se riesci ad allenarti prima che sorga il sole e prima che i bambini (o i gatti) si sveglino, potrai passare più tempo con loro prima o dopo l’ufficio.

3. Un vantaggio dell’esercizio mattutino? Battere il tuo capo in ufficio

Esatto: fai tutto prima che i tuoi colleghi si sveglino. Hai mai avuto una scadenza inaspettata o una riunione dell’ultimo minuto alle 16:30 che ti hanno fatto sabotare i tuoi piani di allenamento pomeridiani? Hai mai saltato un allenamento perché troppo stanco a fine giornata? Probabilmente sì. In molti casi, è più probabile che ti allenerai con costanza se lo farai la mattina presto.

4. Allenati al mattino e potresti sentirti meno stressato durante il giorno

Tutti abbiamo momenti di ansia pensando alle scadenze o alle milioni di cose da fare durante il giorno. Un allenamento mattutino può ridurre lo stress quotidiano e potenzialmente anche sostenere i livelli di pressione sanguigna. Gli studi dimostrano che anche solo 10 minuti di esercizio possono fornire benefici psicologici, incluso il miglioramento dell’umore.

5. Allenarsi di mattina può migliorare la tua concentrazione mentale

Cosa fai dopo l’allenamento mattutino? Fai la doccia, prepari una sana colazione e ti metti al lavoro, giusto? Tempismo perfetto favorire le tue capacità di concentrazione e memoria. È stato dimostrato che l’esercizio (in generale) favorisce la salute del cervello e allenarsi di mattia può migliorare le prestazioni lavorative. Come? Ebbene, la ricerca mostra che allenarsi al mattino rispetto al pomeriggio ti aiuta ad avere un sonno più profondo e meno probabilità di svegliarti durante la notte e passare il tempo sveglio. Dormire bene ti permette di essere più vigile e concentrato.