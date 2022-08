Alimenti che ti aiutano ad andare in bagno

Hai difficoltà ad andare in bagno? Niente paura, seguendo una giusta alimentazione e i nostri consigli riuscirai a ridurre i problemi di stitichezza e a sentirti meno a disagio. Ci sono una moltitudine di ragioni per cui trovi difficoltà ad andare in bagno. Così tanti che abbiamo avuto difficoltà a restringere la lista solo a questi 10, che sono certamente i più comuni.

Mancanza di fibre (sia solubili che insolubili).

Disidratazione (in particolare acqua).

Stress cronico.

Squilibri ormonali.

Mancanza di movimento.

Possibili intolleranze alimentari.

Alcune medicine e/o integratori.

Uso eccessivo di lassativi.

Alcune malattie/condizioni.

Indipendentemente dal motivo per cui accade, soffrire di stitichezza può causare molto disagio. Tuttavia, una dieta mirata potrà aiutarti ad andare in bagno senza troppe difficoltà. I nutrizionisti insistono su come sia importante assumere cibi integrali e ricchi di fibre, bere tanta acqua, fare movimento.

Alimenti ideali per andare in bagno

Di seguito, vediamo gli alimenti che ti aiuteranno ad andare in bagno

Prugne

Le prugne possono essere un aiuto a breve termine. Contengono fibra insolubile, che fornisce volume per ridurre il tempo di transito. Nutrono anche i nostri batteri intestinali sani.

Verdure a foglia verde

Le verdure a foglia verde contengono il magnesio, minerale che calma il nostro sistema nervoso e ammorbidisce le feci.

Buccia di psillio, alleata per andare in bagno

Il guscio di psyllium è la cosa più vicina a un lassativo, poiché questo si gelifica a contatto con l’acqua e aiuta a mantenere morbide le nostre feci.

Semi di lino e di chia macinati

Simili allo psyllium e alle prugne, questi semi aiutano a ingrossare le feci, nutrire i batteri intestinali sani e migliorare l’assorbimento dei nutrienti.

Per andare in bagno scegli alimenti che contengono inulina

L’inulina si trova principalmente nei carciofi e nella radice di cicoria, ma è contenuta anche in aglio e cipolle. L’inulina è una fibra prebiotica e solubile quindi, proprio come le verdure a foglia verde e lo psillio, ci idraterà e manterrà le nostre feci attive, migliorando anche la nostra salute intestinale.

Acqua

Va bene, non proprio un alimento ma un aiuto determinante contro la stitichezza. assicurati che con l’aumento dell’assunzione di fibre, aumenti anche quella di acqua. Poiché alcune fibre rimangono intatte durante il processo digestivo, hanno bisogno di aiuto per muoversi attraverso il tratto intestinale poiché “spazzano” tutte le cose cattive e nutre i batteri buoni. L’acqua aiuta a far passare la nostra massa.