La cosa più difficile nel contare i macronutrienti come parte di una alimentazione sana, è quel fastidioso fattore X: l’alcol. Quando si pianificano i pasti per la settimana, pochi di noi tengono conto delle birre o dei cocktail dopo il lavoro. E questo porta a ricerche Google dell’ultimo minuto per “alcol con meno calorie” mentre ti affretti a effettuare un ordine.

Ma anche la dieta più ponderata può avere difficoltà quando si tratta di alcol. E i macromatematici potrebbero essere sorpresi nell’apprendere che l’alcol, come carboidrati, proteine ​​e grassi, è tecnicamente considerata come la “quarta macro”.

Non solo il contenuto calorico delle bevande alcoliche può variare notevolmente a seconda del tipo e di eventuali miscelatori o altre bevande di accompagnamento. L’alcol si comporta in modo diverso rispetto alle altre tre macro.

Anche se non stai contando ossessivamente i macronutrienti per un rigoroso regime atletico o dimagrante, la tua bevanda preferita potrebbe far deragliare anche i tuoi sforzi per mantenere semplicemente il tuo peso forma. Continua a leggere per scoprire come e perché.

Alcol: la quarta macro?

Facciamo un breve passo indietro. Che cos’è un macronutriente? I macronutrienti sono la fonte di energia per il nostro corpo. Il nostro organismo ha bisogno di carboidrati, proteine ​​e grassi per le funzioni di base, la riparazione cellulare e la crescita. I carboidrati sono la fonte di energia principale e preferita per il nostro corpo. I grassi e le proteine ​​vengono utilizzati quando i carboidrati non sono disponibili. Un equilibrio di macronutrienti è l’ideale per un funzionamento ottimale.

Ma negli ultimi anni gli studi hanno classificato l’alcol in modo diverso. Nonostante tecnicamente sia una fonte di energia,non si comporta, né viene elaborato dal corpo, proprio come gli altri tre macronutrienti.

Viene assorbito rapidamente, come un carboidrato, perché, a differenza del cibo, non richiede digestione. Eppure ha più calorie di un carboidrato o di una proteina. Poiché non si tratta di una componente dietetica “necessaria”, molti nutrizionisti non classificavano l’alcol insieme alle altre tre macro. Ma negli ultimi anni il concetto di “quarta macro” ha guadagnato un forte punto d’appoggio nei circoli di salute e fitness.

Come calcolare l’alcol se stai contando calorie o macronutrienti

La difficoltà nel capire quante calorie ci sono nell’alcol è che ci sono molti fattori che possono influenzare il conteggio delle calorie di una bevanda. Per non parlare del fatto che devi prima chiarire cosa si intende. Se ti imbatti in informazioni che dicono che 1 grammo di alcol contiene 7 calorie, è importante rendersi conto che questo si riferisce all’etanolo puro. Non vogliamo certo giudicare il tuo sabato sera, ma probabilmente è certo che non berrai etanolo puro con gli amici.

L’alcol può essere una delle principali fonti di calorie, soprattutto perché viene metabolizzato in modo diverso rispetto agli altri macronutrienti. La birra e il vino, ad esempio, hanno molte più calorie dell’alcol puro.

Secondo l’OMS, è da considerare a basso rischio una quantità di alcol giornaliera da assumersi durante i pasti principali (non fuori pasto). Che non deve superare i 20-40 grammi per gli uomini e i 10-20 grammi per le donne.

Quante calorie ci sono nelle tue bevande alcoliche preferite?

Se non vuoi rinunciare all’alcol, ecco una ripartizione delle calorie, in media, delle tue bevande preferite.