Le acque detox alla frutta sono un’opzione rinfrescante e sono ricche di benefici. Hanno pochissime calorie e ci forniscono vitamine e minerali extra, inoltre ci rinfrescano e rendono l’acqua più gustosa. Scopri le ricette per le acque detox alla frutta migliori.

Con le alte temperature è più che mai importante mantenersi idratati, a maggior ragione in caso di malattie croniche come diabete, problemi cardiaci o respiratori. L’acqua è molto importante nel nostro organismo, infatti, fa parte di oltre il 60% del contenuto corporeo totale. Tra le sue funzioni c’è quella di regolare la temperatura corporea, ma aiuta anche ad eliminare le tossine e a migliorare l’apporto di nutrienti.

Se bere acqua ti annoia, puoi provare le acque detox alla frutta. In questo modo non aggiungerai calorie e approfitterai di tantissimi nutrienti.

Acque detox alla frutta, come prepararle

Preparare le acque rinfrescanti è molto semplice, basta un barattolo (preferibilmente con coperchio) e frutta, verdura o erbe aromatiche e acqua. E’ sufficiente aggiungere la frutta e le erbe aromatiche che preferiamo all’acqua, lasciare riposare il tutto per almeno 8 ore e poi filtrare. Per esempio puoi preparare le acque detox alla frutta la sera e la mattina dopo saranno pronte.

Alcuni tipi di frutta è particolarmente utile, come il limone, il lime o il pompelmo, per esempio. Così come i frutti rossi, l’ananas, la mela o la pera. Se parliamo di spezie ed erbe aromatiche, la curcuma, la cannella, il coriandolo, la menta o il basilico sono l’ideale.

Vediamo qualche ricetta per acque rinfrescanti e ricche di minerali e vitamine

Frutti rossi, menta e limone

Una manciata di frutti rossi, un mazzetto di foglioline di menta, un limone tagliato a spicchi.

I frutti rossi sono ricchi di antiossidanti, mentre la menta è rinfrescante e ricca di clorofilla e il limone è basificante per l’organismo, oltre che ricco di vitamina C. Quindi il risultato sarà molto rinfrescante, ma allo stesso tempo super antiossidante.

Melone, cetriolo e menta

Una manciata di pezzi di melone giallo, un cetriolo a dette, un mazzetto di foglioline di menta.

Il melone è una fonte naturale di SOD, l’enzima scavenging dei radicali liberi, quindi sarà un ottimo antiossidante. La menta, come dicevamo, è ricca di clorofilla e molto rinfrescante. Il cetriolo è una buona fonte di vitamina C ed ha azione depurativa e diuretica, quindi oltre ad essere un antiossidante, sarà disintossicante e drenante.

More, pompelmo e zenzero

Una manciata di more, un pompelmo tagliato a spicchi, due pezzi di zenzero sbucciato.

Le more sono molto ricche di vitamina C e antociani, sono ottime per gli occhi e forniscono un apporto extra di carotenoidi e flavonoidi. Il pompelmo è un antiossidante, che fornisce vitamina C, ma allo stesso tempo il sapore leggermente amaro aiuta a migliorare la digestione. Anche lo zenzero è un ottimo aiuto digestivo, previene la nausea e la digestione lenta. Quindi questa acqua è l’ideale se soffriamo di digestione pesante o lenta.

Mirtilli, limone e rosmarino

Una manciata di mirtilli, un limone tagliato a spicchi, due rametti di rosmarino.

I mirtilli ci aiuteranno a prevenire le infezioni del tratto urinario in quanto sono un’importante fonte di proantocianine, che prevengono l’attività batterica di E.Coli. Il limone aiuterà a basilare il corpo, e sarà quindi utile per ridurre l’incidenza della cistite. Infine, il rosmarino è un disinfettante naturale. Pertanto, quest’acqua è l’ideale se si soffre spesso di infezioni del tratto urinario.